Clamoroso episodio raccontato da una famosa, la quale sui social ha rivelato che il postino le ha chiesto di utilizzare il bagno della sua casa. Ma la scoperta fatta successivamente l’ha letteralmente scioccata, infatti ha voluto rivelare tutto ai suoi follower e sono arrivati diversi commenti da parte degli utenti, sconcertati da questa insolita situazione. Lei si è comportata in maniera molto educata, ma mai si sarebbe aspettata una conseguenza simile.

La famosa ha quindi acconsentito al postino, che le aveva appena consegnato la posta, di andare in bagno ma la scoperta è stata allucinante. E si è praticamente pentita di essere stata così buona e avrebbe presumibilmente preferito rifiutare, se avesse poi saputo cosa doveva sopportare successivamente. Andiamo a vedere insieme cosa ha svelato la donna tra lo stupore di migliaia di suoi seguaci.

La famosa fa usare al postino il suo bagno: la scoperta choc

Ovviamente il filmato postato da questa famosa tiktoker, che si chiama Charlotte, è diventato virale in pochissimo tempo. Ben 120mila visualizzazioni sono state registrate per il suo video, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Il postino le ha dato quanto le spettava e poi ha chiesto ed ottenuto di usare il bagno della donna. Peccato, però, che non si sia comportato in maniera egregia e la scoperta fatta da lei è stata scioccante.

Charlotte ha quindi affermato cosa è successo: “Posso chiedervi che cosa avreste fatto al mio posto se un postino vi avesse chiesto di usare il bagno e avesse fatto una cacca gigante? Vi racconto cosa mi è successo. Stavo aspettando un pacco che avevo ordinato online, un giorno, il postino è arrivato, mi ha consegnato e le mie cose e se n’è andato. Un minuto dopo, bussa di nuovo. ‘Mi scusi, cara. Posso usare un minuto il bagno?‘, mi ha chiesto, allora gli ho risposto: ‘Certo, non c’è problema, è la prima porta più avanti'”.

Infine, Charlotte ha annunciato agli oltre 25mila seguaci, dopo che il postino era rimasto troppo tempo in bagno: “Ho pensato: ‘Oh mio Dio, sta installando delle telecamere nel mio bagno’. Così, ho iniziato a registrare ciò che sentivo sul mio telefono perché sono una paranoica. Cinque minuti dopo, esce dal bagno dicendo: ‘Oh, grazie mille, cara. Buona giornata’. La puzza mi ha letteralmente investita: ciò che ho trovato in bagno è stato disgustoso“. C’è chi ha commentato comunque con positività il gesto della tiktoker e chi l’ha invitata invece a non essere più così gentile la prossima volta.