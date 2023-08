Era a casa di un ragazzo ma quando è arrivato il momento di andare in bagno ha fatto una scoperta che l’ha lasciata senza parole al punto di pensare a inventarsi una scusa per andarsene. Ma non prima di filmare tutto e pubblicare poi il video su TikTok dove chiede delucidazioni agli utenti. “Cosa significa???”, ha scritto nella didascalia del filmato che ha collezionato ben 10 milioni di visualizzazioni e oltre 15mila commenti, molti dei quali provano a dare una spiegazione plausibile dell’insolita scena appena vista.

“Sono nel suo bagno, che ca… è questo?”, dice anche nel video Jordan McNally, questo il nome della protagonista della storia ormai diventata virale. Ma partiamo dal principio. Come detto, la ragazza era salita a casa di un uomo con il quale stava avendo un appuntamento. A un certo punto è andata in bagno e lì ha visto qualcosa che l’ha lasciata scioccata. Tutto ripreso con il cellulare.

“Oddio…”: la scoperta choc nel bagno del ragazzo

Il video, girato in bagno, mostra il box doccia in cui sarebbe impossibile per qualsiasi persona non notare 17 flaconi di bagnoschiuma tutti sistemati in ordine su uno sgabello. “Cosa significa?!?!”, poi ha scherzato sul fatto che il marchio dovrebbe sponsorizzarlo.

Ben 17 bottiglie di bagnoschiuma ognuna delle quali utilizzata in una certa misura. Una quantità tale che ha fatto scattare una “bandiera rossa” rispetto alla possibilità di incontrare nuovamente “l’uomo dei 17 bagnoschiuma”. E infatti ha pensato di “fingere un’emergenza familiare e scappare”.

“Non capisco, qualcuno dia un indizio”, “Scappa”, si legge tra i tanti commenti. E ancora: “Ogni suo ostaggio ama un profumo diverso”, “Ovviamente sta facendo pozioni”. Un altro utente potrebbe averla rassicurata: “Lo fa anche mio padre, può confermare che c’era un’offerta stellare sui bagnoschiuma”.