Una terribile storia sta sconvolgendo tutti. Una donna è stata trovata rinchiusa in casa e ciò che è venuto fuori è che fosse in quello stato da 12 anni. Le immagini alle quali ha assistito la polizia difficilmente potranno mai essere dimenticate dagli agenti. Infatti, la povera vittima aveva la testa rasata ed era completamente senza vestiti. Inoltre, era decisamente denutrita e presentava anche delle fratture sul suo corpo.

Ma non è l’unica cosa scioccante scoperta, dato che chi l’ha resa in quelle condizioni doveva essere la persona che invece doveva semplicemente amarla. La donna è stata quindi rinchiusa all’interno della sua casa per 12 lunghi anni, parliamo del 2011. A rivelare lo stato di salute della 53enne sono state alcune persone vicine agli investigatori. Lei ha avuto molto coraggio e si è scoperto come è riuscita a far terminare l’incubo.

Donna rinchiusa in casa per 12 anni: la scoperta choc

A rendersi protagonista di questo gesto tremendo è stato il marito della donna, che l’aveva rinchiusa in casa, dentro una stanza, per 12 anni. I fatti si sono verificati in Francia, precisamente a Forbach, nel dipartimento di Mosella. La signora è stata in grado di rubare un telefono dal coniuge e di contattare le forze dell’ordine. Bfmtv e Rmc hanno riferito che il marito non voleva aprire ai poliziotti, poi c’è stata l’irruzione e la terribile scoperta. La 53enne è stata soccorsa e trasferita immediatamente in ospedale.

L’aguzzino dovrà adesso rispondere dei gravi reati di sequestro di persona, atti di torture e barbarie e stupro aggravato. Entrambi sono tedeschi e lei era stata in grado di contattare le autorità della sua nazione di origine, che si sono messe in contatto con quelle transalpine. La 53enne aveva fratture a gambe e dita. C’era pure un banco di tortura in quella camera ed è stato rinvenuto anche un quaderno, definito degli orrori, sopra il quale scriveva l’uomo.

Rmc ha detto che nel quaderno il marito della vittima “annotava i fatti e i momenti in cui la nutriva“. Una vicenda agghiacciante, durata più di un decennio, che è finalmente finita. E la donna può finalmente tornare a vivere.