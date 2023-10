Novità importante per quanto riguarda Barbara D’Urso e il suo futuro in televisione. Ormai è assente da diverso tempo, da quando Pier Silvio Berlusconi ha deciso di rimuoverla come conduttrice di Pomeriggio Cinque per dare il suo posto a Myrta Merlino. Lei è stata recentemente a Londra e a Parigi e sarà impegnata con il suo tour teatrale, quindi non si è mai fermata anche se i telespettatori avvertono la sua mancanza nel piccolo schermo.

E ora abbiamo probabilmente scoperto definitivamente cosa farà Barbara D’Urso, dopo che la sua avventura a Mediaset è praticamente finita. Il suo futuro in televisione sarà inevitabilmente lontano da Canale 5, ricordiamo che il suo contratto scadrà ufficialmente a dicembre e poi da gennaio dell’anno prossimo sarà libera di andare dappertutto. E il settimanale Chi è stato in grado di anticipare dove potremo ammirarla a breve.

Leggi anche: “Devi chiedere scusa”. Barbara D’Urso, ritorno in Italia e bufera: il video





Barbara D’Urso, quale sarà il suo futuro in televisione: svelato tutto

Chi le ha dedicato la copertina e quindi sono state fornite molte informazioni su Barbara D’Urso e il suo futuro nella televisione italiana. Inoltre, è stata scelta una sua foto mentre ha in braccio la sua amata nipote. Infatti, il settimanale ha subito precisato che allo stato attuale il suo pensiero è solo verso la famiglia: “Dopo un periodo tra Londra e Parigi, la conduttrice è rientrata a Milano e, per il momento, ha occhi soltanto per la sua nipotina“. Ma presto anche il lavoro diventerà protagonista assoluto.

La giornalista Azzurra Della Penna ha poi rivelato che Carmelita potrebbe approdare a Discovery, dove avrebbe l’opportunità di lavorare a pieno ritmo. Ma non sono da escludere anche altre ipotesi che la proietterebbero alla Rai, infatti una volta finito il contratto con Mediaset, potrebbe finalmente accettare la corte di Milly Carlucci a Ballando con le stelle forse come ballerina per una notte, e andare da Mara Venier ospite di Domenica In.

Da parte di Barbara D’Urso non sono arrivate né conferme né smentite per ora, quindi bisognerà aspettare le prossime settimane o forse i prossimi mesi per avere la certezza su ciò che farà in tv l’ormai ex regina di Mediaset.