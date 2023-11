Giuseppe Garibaldi è un altro personaggio molto in vista al Grande Fratello. Soprattutto sul fronte gossip: si è inizialmente legato a Beatrice Luzzi, poi si è dichiarato a Samira Lui (che però è impegnata e non ha mai ricambiato) salvo poi riavvicinarsi all’attrice anche se non come prima. Questo tira e molla ha ovviamente dominato diverse dirette del reality show di Alfonso Signorini e anche se ora sembrano in pace, la tregua non ha portato al rapporto strettissimo dei primi tempi.

Entrambi si sono dichiarati single quando hanno varcato la famosa porta rossa e finora nessuno ha mai sospettato che al contrario ci potesse essere qualcuno fuori. Proprio in queste ore, però, si è diffusa una segnalazione arrivata a Deianira Marzano su Instagram: quella di una ragazza che sostiene di essere la fidanzata di Giuseppe Garibaldi.

GF, ora spunta “la fidanzata di Garibaldi”

“Io sono la ragazza con cui Giuseppe Garibaldi, fino a pochi minuti prima di entrare al GF e spegnere il cellulare, si è sentito. Giurando amore. Sono mesi di una relazione importante fatta di promesse, di progetti – scrive questa ragazza rimasta anonima all’esperta di gossip social – Lui mi aveva detto che si sarebbe dichiarato single ma non immaginavo potesse creare una storia con un donna solo per hype. Perché se fosse stata una vera storia non sarebbe esistito il nostro amore”.

Questa persona aggiunge di avere sempre avuto dei dubbi su Garibaldi perché è convinta che voglia entrare nel mondo dello spettacolo a tutti i costi. E a questo proposito svela anche che in passato ha avuto un flirt con una donna famosa: “Purtroppo già avevo dei dubbi su di lui in quanto mi aveva raccontato di aver avuto una relazione con una donna dello spettacolo più grande”.

La rottura tra Garibaldi e Beatrice è davvero insanabile? La complicità resta… ma di "rimettere il cuore in mano" non se ne parla. #GrandeFratello pic.twitter.com/1WQFUpThxx — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 2, 2023

“E quindi questo mi lascia pensare che lo fa davvero perché vuole entrare in quel mondo”. Infine questa ragazza che ha scritto a Deianira Marzano dice di non volere avere un confronto con Giuseppe Garibaldi perché non si sente pronta. Ciò nonostante ritiene sia giusto che la gente sappia. Sottolineiamo che si tratta di un’indiscrezione, quindi come tale va presa.