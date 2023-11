Si poteva prevedere, visto quello che è successo la notte di Halloween, che Angelica Baraldi sarebbe stata protagonista della nuova diretta del Grande Fratello. E infatti così è stato. In breve, durante la festa del 31 ottobre la concorrente è rimasta malissimo per una frase infelice detta da Giampiero Mughini, che ha usato la parola ‘zo…’. E dopo i filmati mostrati da Alfonso Signorini i due hanno chiarito n diretta: “La mia era una battutaccia da due lire e quella parola era in senso ironico“, si è scusato il giornalista.

Nell’articolo che trovate qua sotto abbiamo raccontato il dopo-puntata, quando Angelica si è sfogata in lacrime con le sue amiche della Casa sempre per questo motivo, ma tornando alla diretta c’è stato un altro momento che l’ha vista protagonista. Ancora una volta suo malgrado. Si parlava di nomination e strategie quando il conduttore ha preso la palla al balzo per mandare in onda la clip in cui Angelica e Paolo consigliano ad Alex di nominare Beatrice Luzzi.

GF, Angelica Baraldi smascherata: “Ma non ti vergogni?”

La scorsa settimana, quando è avvenuto “il fattaccio”, il pubblico aveva fatto presente la cosa sui social. Ed evidentemente il GF ha deciso di approfondire. Mostrato il video incriminato nella Casa, Angelica sembra in difficoltà, tanto che fino a che non viene ‘interrogata’ da Signorini non dice nulla, come se non fosse lei la protagonista di questa clip.

Ricordiamo che non ha solo consigliato ad Alex di nominare Beatrice, ma si è anche scagliata contro Giuseppe Garibaldi, che aveva preferito nominare Alex. Più Paolo ma anche lei si sono giustificati dicendo che di aver agito così perché quando un gieffino ha un problema con un coinquilino dovrebbe nominarlo e non mettere a rischio televoto un’altra persona.

Il peso delle nomination su Beatrice… una motivazione dopo l'altra. Ma dietro a queste nomination ci sono consigli e "suggerimenti"? #GrandeFratello pic.twitter.com/5fiMUDA9sy — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 2, 2023

I telespettatori non sono tutti d’accordo con questo ragionamento e anzi sono convinti che questa clip smascheri definitivamente Angelica che agirebbe dietro le quinte. Durante la pubblicità, poi, Beatrice ci ha messo il carico: “Ma non ti vergogni? Fatti una vita, sempre sulle spalle mie stai a giocare. Paolo, Alex Angelica e Anita mi dovete lasciare in pace. Fatevi la vita vostra”.