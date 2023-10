Al Grande Fratello fuori Valentina Modini, in nomination Beatrice Luzzi, Fiordaliso, Alex Schwazer e Giselda Torresan. Ma tra eliminazione e nuovi nominati, una marea di scontri, confronti e sorprese durante la diretta di lunedì 30 ottobre 2023. Ma siccome ai telespettatori non sfugge mai nulla, molti hanno notato una violazione del regolamento da parte di alcuni concorrenti. È chiaro che non pensavano di essere ripresi in quel momento di pausa dal collegamento con lo studio.

Ma in un fuorionda catturato dalle telecamere, ecco parlottare Angelica Baraldi, Paolo Masella e Alex Schwazer, in quel momento divisi dal resto del gruppo. Il campione ha evidentemente detto di non sapere chi nominare e a quel punto i due gli hanno suggerito che avrebbe dovuto puntare su Beatrice Luzzi. Stando al pensiero di Angelica, così come di Paolo, dare il voto a un’altra persona sarebbe sprecato.

GF, non pensavano di essere ripresi ma li hanno beccati

Lo sportivo infatti avrebbe voluto nominare un’altra persona, ma alla fine si è lasciato convincere. In diretta si è sentito chiaramente Angelica dire: “Vai con lei che non è immune!”. “No, ma non lo faccio il suo nome, non ho più voglia“, la risposta iniziale di Alex. Ma la coinquilina non ha mollato.

“Però così tu metti a rischio un’altra persona con cui non hai mai avuto niente e non hai mai litigato. Io ragiono sempre così scusa. Non mettere a rischio uno di loro che non ti ha fatto nulla“. ”Sì ha ragione – le ha dato man forte il macellaio -, poi tu in questa situazione hai anche delle motivazioni. Dici che la nomini per quello che è successo prima in puntata. Per la discussione di ora non tanto per il passato, punto“.

ANGELICA E PAOLO CHE DICONO AD ALEX DI VOTARE BEATRICE MA NON È CONTRO IL REGOLAMENTO?#GrandeFratello pic.twitter.com/7nWGNP7f91 — Natascia S.S.Lazio🦅 (@LaganaNatascia) October 30, 2023

E alla fine Alex Schwazer ha ascoltato i suoi amici e nella stanza super led ha nominato proprio Beatrice Luzzi, utilizzando anche la motivazione che gli era stata suggerita: “La nomino perché non ho problemi con gli altri e non voglio metterli a rischio“. Alla fine, come detto, sia il marciatore che l’attrice sono finiti in nomination. Ma ora che è uscito questo fuorionda, verranno presi provvedimenti per Paolo e Angelica?