Alex Schwazer è finito in nomination al Grande Fratello questa settimana. Giampiero Mughini si è detto sconvolto dalla decisione dei suoi coinquilini, esclusa Valentina Modini che è stata eliminata proprio lunedì 30 ottobre 2023. Ma il campione olimpico ha avuto un altro spazio dedicato nel corso della diretta. Bisogna però fare un passo indietro. Nella scorsa puntata, quella di giovedì scorso, il marciatore ha minacciato l’addio al gioco se non fossero usciti i filmati in cui Beatrice Luzzi diceva di provare qualcosa per lui e non per il bidello calabrese.

Sicuro, anzi sicurissimo, di questo, in confessionale ha anche indicato il giorno e alcuni dettagli utili alla ricostruzione dell’accaduto. Gli autori hanno cercato con estrema attenzione quel filmato di cui parlava Alex e lunedì sera è arrivato il responso. Alfonso Signorini è tornato sull’argomento e, dopo un piccolo recap, ha letto la nota ufficiale del Grande Fratello. “Alex in questi giorni hai già avuto modo di confrontarti più volte con il Grande Fratello, che ti ha dato tutte le spiegazioni necessarie”, ha esordito il conduttore.

GF, il comunicato ufficiale su Alex Schwazer

“Quindi dopo aver visionato e ascoltato il materiale relativo alla tua segnalazione, perché tu hai segnalato il momento e il giorno in cui avresti sentito queste parole e il Grande Fratello è andato a riprendere tutte le indicazioni che tu hai offerto. Ora ti conferma di non aver trovato nulla che coincida esattamente con il dialogo tra te e Beatrice che avevi descritto”.

Sempre rivolgendosi ad Alex Signorini ha puntualizzato che “il Grande Fratello non mette in dubbio né la tua buona fede né quella di Beatrice. Io devo dirti però che se avessimo trovato questo benedetto materiale, noi avremmo avuto tutta la convenienza nel renderlo pubblico, perché sarebbe stato anche uno scoop”.

Per quanto abbia accettato il comunicato, Alex Schwazer continua a essere fermo sulle sue convinzioni. Ma non ha lasciato il programma. E dal canto suo Beatrice Luzzi si è detta ancora più infastidita dai suoi modi: “Figurati che fastidio può dare a me essere accusata di cose che non ho detto. Sapessi quanto è piaciuto a me. Sei andato a dire delle cose a una persona che stava con me. Sei stato un bel problema, perché la tua vocina nell’orecchio di Giuseppe non ha fatto bene”.