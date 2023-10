Nella nuova diretta del Grande Fratello ancora protagonisti Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, tra l’altro entrambi a rischio uscita (anche se poi sono rimasti, come raccontato nell’articolo che trovate qua sotto). Dopo avere vissuto un breve flirt, i due hanno deciso di allontanarsi. Già diversissimi fin dall’inizio di questa “storia”, hanno dimostrato di non avere un futuro a causa di una sostanziale differenza di vedute. Soprattutto lui, essendo sempre stato segretamente innamorato di Samira Lui, che però è fidanzata e non lo ha mai ricambiato.

Nei primi minuti della puntata del Grande Fratello di lunedì 30 ottobre, i concorrenti finiti in nomination si sono ritrovati l’uno di fronte all’altra. Alfonso Signorini ha chiesto loro di indicare quale concorrente avrebbero voluto vedere fuori dalla Casa e Beatrice, ancora infastidita, ha fatto il nome di Giuseppe. Anche Grecia Colmenares ha dichiarato che avrebbe voluto Garibaldi fuori dalla Casa, accusandolo di avere giocato con la collega. “Tu e Beatrice parlavate di giochi sotto le coperte?”, gli ha chiesto il conduttore.

GF, Signorini costretto a intervenire con Garibaldi

E lui non si è lasciato sfuggire l’occasione per lanciare una frecciatina davvero poco elegante all’attrice: “Giochi? Dipende dal tipo”. È evidente alludesse all’intimità vissuta con Beatrice nella Casa. Ma non è finita qui perché ci sono stati altri scivoloni del bidello calabrese in puntata.

Dopo aver detto che Beatrice Luzzi “se ne fotte dei figli”,con l’intento di salvarsi dalla nomination Giuseppe ha fatto uno scivolone dopo l’altro. Come quello sentito durante la clip mostrata in diretta in cui dice ai suoi amici che “si è infilata lei nel mio letto non sono stato io a farlo”.

Garibaldi fu ferito… nell’orgoglio? Dalla rottura con Beatrice alla nomination, il gioco si fa durissimo. #GrandeFratello pic.twitter.com/bZzueGibg2 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 30, 2023

Una frase, questa, che ha costretto Alfonso Signorini a intervenire. “Intanto non è per niente elegante dire chi si infila nel letto dell’altro, avresti potuto risparmiartelo”, l’ha rimproverato. E lui muto. Ancora, durante la pubblicità è stato intercettato da Rebecca Staffelli mentre dice, sempre riferendosi alla Luzzi: “Scusa mamma se ti faccio sentire cose orribili da una cretina che non si abbassa mai”.