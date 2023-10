Chi è uscito dal Grande Fratello 2023 lunedì 30 ottobre? Un’altra puntata al cardiopalma, quella dell’ultimo serale di ottobre. Il padrone di casa Alfonso Signorini ha dato il meglio di sé per gestire tutte le varie dinamiche che si sono accese, piano piano, durante questa edizione. Adesso però che la marcia è ingranata, le cose quasi si accavallano da quante sono. Andiamo con ordine, prima di scoprire chi è uscito dal Grande Fratello 2023 lunedì 30 ottobre.

Tanto per cominciare un eliminato c’è, il televoto ha parlato e ha dato un preferito e un peggior risultato. Stavolta però non era per decretare il migliore, ma il peggiore, che alla fine ha dovuto varcare la porta rossa. Ad in inizio puntata, la quindicesima dall’inizio di questa avventura, Alfonso Signorini e Cesara Buonamici hanno puntata subito i riflettori sullo strano rapporto tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. La cosa strana, che abbiamo già raccontato, è che i due sembrano molto più vicini negli ultimi giorni.





Chi è uscito dal Grande Fratello 2023 lunedì 30 ottobre

Per il conduttore però, Varrese, avrebbe messo in piedi semplicemente la strategia di farla innamorare per poi distruggerla. Colpo di scena per Grecia Colmenares che poco dopo ha potuto abbracciare il figlio Gianfranco. Poco dopo Garibaldi ha fatto sapere a tutti cosa aveva scritto nella lettera destinata a Beatrice. L’uomo ha detto riguardo la Luzzi: “alla fine ha tanti difetti, ma è fantastica”. Poi ha detto che vorrebbe conoscere i suoi figli fuori, affermazioni molto importanti.

A seguire Vittorio Menozzi ha ammesso di non aver mai amato: “Si può essere una persona buona senza amare? Con mio fratello siamo distaccati. In 20 anni non ci siamo mai amati e non capisco perché. Mi sento come se non avessi mai iniziato a vivere. […] So cosa vuol dire voler bene…”. Si è passati quindi al televoto. Tra tutti, Giuseppe e Valentina sono stati accompagnati nella Stanza a Led.

E proprio qui a rivelare le percentuali è stata Beatrice. È lei la più votata della settimana e si salva, col 35% dei voti. A seguire Grecia Colmenares che si becca il 20%. Poco sotto Giuseppe con il 19% dei voti e infine Massimiliano Varrese che rischia grosso con il 17%. E allora chi è uscito dal Grande Fratello 2023 lunedì 30 ottobre? Valentina Modini, che lascia la casa dopo aver raggiunto solo il 9% dei voti.

