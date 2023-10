Cosa c’era scritto nella lettera di Garibaldi per Beatrice Luzzi? Per un attimo le telecamere del Grande Fratello 2023 l’hanno ripresa e si è potuto leggere il suo contenuto. Lo abbiamo già raccontato, l’uomo, sicuro di uscire, ha scritto una lettera accorata alla famosa attrice italiana ma ha cercato di far rimanere tutto segreto. Fino al momento in cui se n’è accorto anche Alfonso Signorini. Il ragazzo ha tentato di tenere nascosto il contenuto anche durante la puntata, ma dopo la diretta, Beatrice Luzzi è andata in camera da letto per chiedergli la lettera.

>> “Mi dispiace, ma devi abbandonare la casa”. Grande Fratello, annuncio di Signorini e motivo

A questo punto, dopo circa un’ora di chiacchiere e di opere di convincimento, il ragazzo si è deciso e l’ha data alla Luzzi. A questo punto Beatrice ha letto il manoscritto di fronte proprio alla telecamera, di cui la casa è disseminata. E in tanti, facendo uno screenshot dell’immagine, hanno letto tutte le parole contenute al suo interno. “Bea – scrive il ragazzo – Scrivo questa lettera perché scrivere mi aiuta a esprimere meglio quello che sento e penso”.





Cosa c’era scritto nella lettera di Garibaldi per Beatrice Luzzi?

Dice poi Giuseppe Garibaldi: “La nostra storia se così si può definire non è andata per come doveva andare, o per come io avessi mai immaginato che andasse. Il mio pensiero su di te è sempre stato positivo. In te ho visto la donna che ogni uomo vorrebbe avere, affascinante, dolce, istintiva e soprattutto libera, libera di pensare e agire.

Bea: “Addirittura scrivi la lettera davanti al pubblico, che vergogna.. che essere disumano che sei Giuseppe.

Sei pronto a tutto.. una cosa vergognosa”



MADRE MENTRE SEPPELLISCE VIVO IL TROGLODITA DI GARIBALDI 🔥🔥🔥#GrandeFratello pic.twitter.com/JJMfbdpqFD — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 (@zabetta97) October 30, 2023

Poi ancora Giuseppe: “Ho sempre messo in primo piano i tuoi pregi, andando oltre e non pensare più come ti descrivevano. Mi voglio nuovamente scusare per quello che ho detto ma vorrei anche che tu mi capissi. Non sono mai stato un giocatore, e non mai ho pensato che tu giocassi. Forse anche se l’ho detto, ma la tristezza, la delusione e la pressione mi hanno portato a fare alcuni sbagli e dire cose che non pensavo”.

Grazie Alfonso per averci fatto scoprire una Donna veramente magnifica, pura, sensibile, sensuale, empatica, colta, materna e altre milioni di caratteristiche che non si possono contenere in pochi caratteri.

Una DONNA AMMIRABILE ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/M7QRXDBCJx — Beatrice Luzzi Stan Account 66% (@teschio_22) October 31, 2023

E conclude Garibaldi: “Spero che una volta usciti… Giuseppe”. Pazzesca poi la reazione di Beatrice Luzzi che non è entrata nel contenuto e nel merito della lettera, ma sulla forma. La famosa attrice allora ha detto, ironicamente: “Ci sono anche le virgole, i punti, ti hanno aiutato a scriverla allora“. Grasse risate fuori dalla casa, insomma. Sempre magnifica la Luzzi.

