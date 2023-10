Puntata ad alta tensione quella del Grande Fratello 2023 andata in onda ieri 30 ottobre. L’eliminazione di Valentina, che solo il 9% del pubblico ha voluto salvare, non è stato motivo di troppo sorpresa. A sorprende, in negativo, alcune frasi orribili andate in onda durante la pubblicità e immediatamente riportate da Signorini. Protagonista è stato Giuseppe Garibaldi, dopo la puntata, si è rivolto Fiordaliso. “Tu devi iniziare a pensare di più prima di parlare. A una signora certe cose non si dicono. Anche stasera hai detto cose sbagliate”.

>“Mi dispiace, devi abbandonare la casa”. Grande Fratello, l’annuncio choc di Signorini: concorrente costretto a lasciare. E poco dopo svela il motivo

“Tu parli di pancia e dici un sacco di strafalcioni. Ed è meglio che stai zitto. Io da pubblico ti avrei mandato a casa te fidati. Non perché voglio più bene a Valentina. Però da pubblico hai fatto più errori. Tu sei rimasto perché sei dentro alle dinamiche. E ripeto anche stasera hai sbagliato. Così come quando hai detto ‘era lei che veniva nel mio letto’. Certe cose non si dicono ad una donna”.





GF 2023, Giuseppe Garibaldi insulta Beatrice durante la pubblicità

E ancora: “Con crudeltà ti dico che per quello che hai detto meritavi di uscire. Dici sempre che cambi e che starai più attento e poi ne combini un’altra. Devi stare attento tu con le parole. Sai che io sono una zia anche per te e voglio dirti quello che penso così magari capisci”. Durante la pubblicità Giuseppe Garibaldi ha detto delle frasi molto criticate.

“Qui la cosa non mi piace. Io parlo una volta male di lei e tutti mi attaccano, lei invece niente. Scusa mamma se ti faccio sentire queste cose orribili da una cretina che non si abbassa mai”. Parole che sono arrivate in risposta ad una clip mandata in onda da Signorini in cui si vede, durante una chiacchierata Beatrice Luzzi attaccare Giuseppe Garibaldi.

In Casa, Giuseppe va diretto su Beatrice durante la pubblicità… #GrandeFratello pic.twitter.com/ZaM2aDp1aI — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 30, 2023

Parlando con Giampiero Mughini dice: “No con me non è stato sincero. Ha anche detto un frase orrenda sui miei figli. […] Con me è stato un figlio di una mig****a”. Parole che Garibadi non ha preso affatto bene. E ci mancherebbe.