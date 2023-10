Rissa in tv a Stasera Italia, Augusto Minzolini interviene. Attimi di forte tensione in diretta al programma in diretta su Rete4 tanto che sono volate parole grosse e il padrone di casa ha dovuto trovare un modo di sedare gli animi. Ma andiamo con ordine, ospiti di Minzolini alcuni esponenti della causa pro Palestina e pro Israele, dopo gli attacchi e le risposte di questi ultimi giorni. Si parlava delle grandi manifestazioni in giro per il mondo, quasi tutte a sostegno della pace in Palestina.

Gli ospiti si stavano focalizzando specificatamente a quelle di Istanbul e in altre città della Turchia, nazione molto attenta a quello che sta succedendo nella Striscia di Gaza. Ed è proprio su questo argomento Pierluigi Battista e Pietro Sansonetti, direttore de L’Unità, hanno deciso di dirsele di santa ragione. Battista inizia il suo intervento e muove subito una fortissima critica nei confronti di alcuni manifestanti che sarebbero stati dalla parte di Hamas (quindi non solo Palestina, ma di una vera e propria organizzazione politica e terroristica).





Rissa in tv a Stasera Italia, Augusto Minzolini costretto ad intervenire

L’uomo ha detto: “Sono delle piazze non pro Palestina, ma pro Hamas, prima di tutto. Questo non c’entra niente in questa vicenda la questione palestinese. La fotografia che riproduce… posso parlare o facciamo la piazza?”. A questo punto l’uomo è costretto a fermarsi di fare il suo ragionamento per l’intervento a sua volta di Sansonetti che dice alzando un po’ la voce: “Ci sono milioni di persone in piazza per la Palestina e dice che la Palestina non c’entra niente”.

E ancora: “C’è il Papa che parla, allora è un pagliaccio pure il Papa, son pagliacci tutti. Tutti terroristi”. Pierluigi Battista perde allora la pazienza e urla: “Non fare il pagliaccio, non fare il pagliaccio, non fare il pagliaccio, basta, basta”. Augusto Minzolini tenta di fare il mediatore e si mette in mezzo. Il padrone di casa ridà la parola a Battista e redarguisce Sansonetti.

"Non sono delle piazze pro Palestina ma pro Hamas"@PierluigiBattis a #StaseraItalia Weekend pic.twitter.com/N7aJjpCSoB — Stasera Italia (@StaseraItalia) October 29, 2023

Il primo però chiede al conduttore: “Parlo, basta che non m’interrompe quel pagliaccio”. E Sansonetti risponde: “Pagliaccio sei te, ma vai a quel paese”. Riprende il discorso Battista: “Ciò che abbiamo visto in Turchia non è solo quelle manifestazioni, non c’è stato solo questo. C’è stato anche l’assalto a due sinagoghe, lo sapete questo si o no? Cosa c*** c’entra con la questione palestinese l’assalto alle sinagoghe, cosa c’entra!”.

