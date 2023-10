Grande Fratello, per uno tra Massimiliano Varrese, Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares e Valentina Modini sono le ultime ore nella Casa. Nella puntata di lunedì sera, 30 ottobre 2023, Alfonso Signorini leggerà il verdetto del pubblico ma è inutile negare che l’attenzione è tutta sulla ‘sfida’ tra i due attori. Già la settimana scorsa Massimiliano e Beatrice si sono sfidati e l’ex volto di Vivere lo ha praticamente stracciato. Sarà per questo motivo, si chiedono molti spettatori, che in questi ultimi tempi si sono avvicinati?

Da giorni si parla del fatto che dopo la disfatta al televoto Massimiliano ha cambiato immediatamente atteggiamento e si è avvicinato molto alla sua “nemica”. Chi segue la diretta ha visto come ora l’abbraccia, ci gioca e fa battute con lei. Anche Giuseppe Garibaldi ha notato questi gesti d’affetto sospetti e ha espresso i suoi dubbi: “Mi manca è ovvio, lei nemmeno mi parla. Ora sta spesso con con Massimiliano. C’è qualcosa che non va. Vedo che Max l’abbraccia. Il comportamento di Max lo devo ancora capire adesso. Non vorrei che Max ci stesse provando e spero non sia così davvero“.

GF, Massimiliano Varrese smascherato dal pubblico

E proprio a ridosso della puntata, Massimiliano ha raggiunto Beatrice in giardino e le ha detto, come riporta il sito Biccy: “Io quando me lo sono sentito ti ho anche chiesto scusa. E ti dico che ero sincero. Sono andato in eccesso con te. Ma non parliamo del passato. Dall’altra sera in poi per me è cambiato tutto è scattato qualcosa. E conoscerti mi farebbe tanto piacere e sono contento del reset“.

Parla di “reset”, ma sarà sincero? Qualcuno ricorda come una settimana fa Massimiliano Varrese confidava a Ciro Petrone e Rosy Chin di avere un piano per fare avvicinare Beatrice Luzzi e farle confessare di essere innamorata di lui perché certo che abbia una cotte segreta. Ora sui social circola un video che lascia poco spazio a dubbi e confermerebbe la strategia dell’attore.

Ciro e il guru stavano parlando dei prossimi step per il piano contro Beatrice, e la regia censura.



Che si apparta con Ciro Petrone e dice: “Le cose vanno bene, sì, però devo fare anche un po’ attenzione. Io sto giocando, io sono così è!“. “Sì si è sbloccata. Tu devi fare come stai facendo, sciolto, leggerezza, battutine e serio, battutine e serio. Non troppo serio altrimenti quella… stai andando benissimo“, la reazione del coinquilino. Ma poi la regia, stando a quanto si legge su X, ha censurato. In ogni caso, altro che voler deporre le armi, è tutta una strategia per il pubblico.