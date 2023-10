Momento importantissimo al Grande Fratello per Beatrice Luzzi, la quale ha messo in disparte tutti i problemi nati nel reality e ha potuto finalmente sorridere moltissimo. La sua gioia è stata smisurata, grazie ai suoi sostenitori che non le stanno facendo assolutamente mancare il loro apporto. Infatti, nelle scorse ore è arrivato un aereo che ha fatto capolino sopra la casa e portava con sé una scritta dedicata proprio alla concorrente.

Ovviamente è uscita nel giardino del Grande Fratello per leggere bene il messaggio. Beatrice Luzzi, appena visto il contenuto della scritta, è letteralmente esplosa di gioia. E a far discutere i telespettatori sono state le reazioni dei compagni di avventura Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi. Possiamo subito dirvi che hanno avuto dei comportamenti totalmente differenti tra loro e a sorprendere è stato soprattutto l’attore.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi riceve messaggio aereo: la reazione di Varrese

Nella puntata in diretta del Grande Fratello di lunedì 30 ottobre ci saranno sicuramente altre dinamiche da trattare con Beatrice Luzzi, che è sempre più ai ferri corti con Garibaldi. Ma intanto, ha potuto ricevere un bellissimo messaggio inviato dai suoi supporter. Il velivolo aveva co sé la scritta: “Bea resisti. L’Italia è con te“. Ha gridato per la felicità e successivamente è arrivato al suo fianco Varrese, che ha stupito tutti col suo atteggiamento.

A sorpresa anche Massimiliano Varrese è parso felice per questa dedica a Beatrice Luzzi, nonostante tra i due ci sia stato più di un semplice litigio. Ma i due si sono abbracciati calorosamente e hanno osservato l’uno al fianco dell’altra il cielo per vedere nitidamente la scritta. Ben più fredda la reazione di Giuseppe Garibaldi, il quale non ha mostrato nessun cenno di contentezza ed è rimasto immobile a guardare tutta la scena creatasi.

Questo aereo per Beatrice è volato proprio nel momento giusto, se lo merita tantissimo e soprattutto aveva proprio bisogno della nostra vicinanza ❤️‍🩹#grandefratello #gfpic.twitter.com/PQJTox7qWI — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 28, 2023

Grandissimo entusiasmo anche per il pubblico e prendiamo come esempio uno dei commenti, che è tutto in favore di Beatrice: “Questo aereo per lei è volato proprio nel momento giusto, se lo merita tantissimo e soprattutto aveva bisogno della nostra vicinanza”.