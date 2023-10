“Fuori succede qualcosa di grosso”. Inquilini spaventati al Grande Fratello. Sta succedendo in queste ultime ore all’interno della casa e molti protagonisti del reality non riescono bene a capire il motivo di questi episodi che provengono da fuori. Ma andiamo con ordine. Tutto è capitato quando sono passati, nel giro di pochi giorni, due aerei indirizzati ad Heidi Baci. Eppure la ragazza è uscita non dopo poche polemiche e giustamente ora gli inquilini della casa si chiedono cosa sta succedendo fuori.

Uno degli aerei portava con sé una scritta: “L’Italia è con Heidi and family“. Quando l’hanno visto, alcuni di loro sono rimasti senza parole e Fiordaliso ha commentato: “Ma cosa vuol dire scusate? Mi fa piacere per Heidi. Che gli italiani stanno dalla sua parte? Meglio per lei allora ragazzi. Non lo so, mi fa piacere per lei però io non sono d’accordo e lo ribadisco“.





A quel punto anche Massimiliano Varrese ha deciso di manifestare tutta la propria angoscia e ha riferito ad Angelica, Mirko e Paolo: “Ragazzi non sono per nulla tranquillo. Come mai? Per gli aerei che sono passati. Però anche basta dai. La storia è chiusa. Più chiaro di così non potrebbe essere. Ok tutto ma è una cosa archiviata spero passi. Adesso che devo fare ancora?”. Ora all’interno della casa non si parla d’altro.

E sempre Fiordaliso ha ipotizzato una sua personale versione dell’accaduto: “Avete visto l’aereo per Heidi ragazzi? Vuol dire che fuori è successo un bel casino per questa cosa qui, quindi tutti sono con Grecia per quello che lei ha detto contro Max anche per il video. Secondo me è successa una cosa grossa. Cioè vi rendete conto? Per questo io vi anticipo che Grecia non esce a questo giro. Perché lei è andata contro Massimiliano e a favore di Heidi”.

Ci sono arrivati finalmente, eureka #grandefratello #gfpic.twitter.com/QYGIe8AZrX — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 29, 2023

E ancora. “C’è proprio una fazione che sta con Heidi. Ma anche bella potente e questi aerei ne sono la dimostrazione“. Poco dopo anche Ciro ha detto la sua: “Vero, due aerei per Heidi sono tanti. Soprattutto se pensate che lei non è più in gioco. Vuol dire che fuori ha un bel seguito e si è smosso qualcosa di forte. Bo adesso staremo un po’ a vedere cosa succede in puntata“. Chissà se stasera Alfonso Signorini deciderà di parlarne.

