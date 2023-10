Grande Fratello 2023, la protesta del pubblico. Un format di successo per l’attuale edizione del reality show di Alfonso Signorini che unisce sotto lo stesso tetto concorrenti vip, ovvero famosi, e concorrenti nip, ovvero non famosi. Novità e colpi di scena, chiarimenti e nuove amicizie: questo e molto altro ancora accade davanti alle telecamere della casa più spiata d’Italia. E nelle ultime ore, la concorrente avrebbe provato a fare una battuta poi risultata infelice: i fan del programma chiedono la squalifica immediata.

La concorrente del GF a rischio squalifica. Il pubblico di telespettatori è sempre il giudice più implacabile: lo sanno bene i concorrenti delle passate edizioni del reality che proprio per una frase infelice si sono poi visti costretti ad abbandonare il gioco. Ancor più adesso che le regole del programma appaiono più ferree: il pubblico chiede la squalifica immediata di Anita. Ecco spiegato il motivo.

Leggi anche: “È proprio innamorato di lei”. Grande Fratello, bomba su Mirko Brunetti: il pubblico lo ha scoperto





La concorrente del GF a rischio squalifica. Riflettori puntati su Anita Olivieri: “Non doveva dirlo!”

Riflettori accesi su Anita Olivieri, o meglio, microfoni ad alto volume: il pubblico a casa ha sentito tutto e chiede provvedimenti contro la concorrente. Le intenzioni di Anita non erano quelle di offendere la compagna di gioco, peccato però che la battuta non ha sortito l’effetto sperato e nel giro di pochi minuti il popolo del web ha insorto contro di lei. Commenti su commenti a corredo del video del momento.

E non sarebbe neanche la prima volta per Anita di essere tirata in ballo per espressioni poco felici. Prima il suo “flosci” o altro detto dopo aver vinto una gara, poi parole mirate contro Beatrice Luzzi che credeva potesse aver preso il suo posto sul divanetto prima della diretta di giovedì: insomma, la concorrente sarebbe cadute spesso vittima di fraintendimenti. Ma adesso, i fan dicono ‘basta’.

#GrandeFratello

"Sono gialla, sono itterica, sono più cinese di Rosy"

Questa fa solo uscite pessime da 1 mese, fissa negli immuni pic.twitter.com/H0IPGaSjQZ — fm (@La_gazzette) October 28, 2023

Diffuso sui social, dunque, il video che vede Anita in compagnia di Mirko Brunetti. Guardandosi un piede la concorrente esclama: “Sono gialla, sono itterica. Oddio“. Poi la battuta infelice: “Sono più cinese di Rosy“. E Mirko ridendo: “Sei mandarina“. Insomma, la frase di Anita non sarebbe passata inosservata e nelle prossime ore si capirà se gli autori del programma decideranno di prendere provvedimento o meno a riguardo.