Uno dei protagonisti del Grande Fratello è Mirko Brunetti, reduce dalla recente esperienza a Temptation Island nell’estate scorsa. Nel reality show condotto da Filippo Bisciglia è uscito insieme a Greta Rossetti, ma poi la relazione con lei si è interrotta e lui ha iniziato questa nuova avventura televisiva. Ora, a sorpresa, è uscita fuori una dichiarazione sul giovane che sarebbe innamorato di una persona. Nonostante lui non lo abbia detto chiaramente.

Si sta vivendo la sua esperienza al Grande Fratello, ma di Mirko Brunetti se ne sta parlando anche al di fuori del programma. Il suo cuore batterebbe forte per una ragazza, almeno questo è il retroscena che sta emergendo. A questo punto Alfonso Signorini potrebbe fargli la domanda diretta, ovvero se confermerà o meno queste affermazioni su di lui, quindi anche il prossimo appuntamento in diretta si prospetta molto interessante.

Grande Fratello, bomba su Mirko Brunetti: “Di chi è innamorato”

Nel corso della scorsa puntata del Grande Fratello Mirko Brunetti si è trovato di fronte ad una situazione molto particolare. A scrivergli è stata la sua ex fidanzata Perla Vatiero e a seguire tutto è stata anche l’altra ex partner, Greta. Un momento alquanto delicato per il gieffino, che deve fare i conti con una situazione sentimentale tutt’altro che lineare. E ora ecco spuntare la frase che svelerebbe le reali intenzioni di Mirko.

Perla gli ha dedicato una bella lettera, ma Mirko ha affermato davanti a Signorini e al pubblico che la sua storia con lei è da considerarsi chiusa definitivamente. Ma non la pensa proprio così Greta, infatti l’ex tentatrice di Temptation Island ha voluto lasciare un commento su TikTok, dove ha rivelato il suo pensiero: “Lui la ama ancora“. Quindi, secondo lei il suo cuore batterebbe ancora per Perla e questo cambierebbe tutto.

Difficile capire se sia vero o meno questo sentimento di Mirko, ma lo scopriremo quasi sicuramente nelle prossime settimane, quando potrà fare un suo bilancio e riuscirà a capire quale sarà la strada amorosa da seguire.