Bomba fuori dal Grande Fratello su Beatrice Luzzi. Una persona vicinissima ad un altro concorrente ha deciso di attaccarla duramente, lei ne è all’oscuro ma chissà se Signorini le farà leggere tutto nella prossima puntata in diretta del 30 ottobre. Nonostante lei sia costantemente attaccata da molti gieffini, riesce sempre ad ottenere grande consenso dai telespettatori, i quali l’hanno preferita a Massimiliano Varrese nel televoto dello scorso apppuntamento.

Dunque, all’esterno della casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi è finita sotto attacco. Attraverso il social network Instagram l’attrice è stata contestata da un fratello di un gieffino. Ha usato delle parole abbastanza forti, difficili da digerire nel momento in cui saprà tutto. Andiamo a scoprire insieme cosa è accaduto in queste ultime ore, come spiegato nei minimi dettagli dal sito Tag24, che ha letto il messaggio integrale.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi attaccata da un parente di un gieffino

Al Grande Fratello, tra Beatrice Luzzi e questo concorrente, c’è stato un livello di tensione alzatosi tantissimo. Il sito Tag24 ha infatti ricordato che lei sicuramente non ha usato parole dolci nei riguardi del compagno di avventura, che ha definito come persona non matura e addirittura ‘stupida e ignorante’. Un assalto verbale nei confronti dell’ex protagonista di Vivere è avvenuto in queste ore sui social network.

Il giudizio disastroso verso Beatrice è stato fatto dal fratello di Giuseppe Garibaldi, che su Instagram ha detto: “Lei è brava ad incitare l’odio e poi a fare la vittima“. Ricordiamo che il bidello 30enne ha minacciato conseguenze se dovesse uscire dalla casa. La Luzzi lo ha infatti nominato e lui si è detto pronto a mobilitare tutti affinché lei possa essere eliminata. Una battaglia che si preannuncia davvero molto scoppiettante e dagli esiti incerti.

Intanto, Beatrice Luzzi se l’è presa con la regia del GF. Che senso ha avuto lo scontro con Massimiliano Varrese giovedì scorso, se poi i due sono finiti nuovamente al televoto insieme? È stato tutto inutile, ha osservato Beatrice. Anche gran parte del pubblico si è detta d’accordo con questa analisi.