Non c’è concorrente più discusso di Beatrice Luzzi in questo Grande Fratello. In diretta e durante la settimana, dentro la Casa e fuori l’attrice è continua a essere la protagonista assoluta. Spesso preferita dal pubblico con percentuali altissime, giovedì scorso ha per esempio ‘stracciato’ Massimiliano Varrese al televoto. Ciò nonostante sono entrambi finiti in nomination e lunedì rischiano il posto insieme a Giuseppe Garibaldi, Valentina Modini e Grecia Colmenares. Difficile che esca lei, anche se certamente è tutto possibile.

Sicuramente la sfida a due con Massimiliano è stata di fondamentale importanza e nelle ore successive alla puntata Beatrice ha però analizzato la situazione. Perché, avendo stravinto quel televoto, non è stata resa immune? Di solito, infatti, esiste questo privilegio che però gli autori hanno annullato nell’ultima diretta. L’attrice ha quindi manifestato le sue perplessità e giudicato il comportamento degli autori del programma un po’ inutile.

GF, Beatrice Luzzi ‘smaschera’ gli autori

Che senso ha avuto lo scontro con Massimiliano Varrese giovedì scorso, se poi i due sono finiti nuovamente al televoto insieme? È stato tutto inutile, ha osservato Beatrice. Anche gran parte del pubblico si è detta d’accordo con questa analisi.

Ma ha fatto anche altre considerazioni molto lucide dopo la puntata. Si è per esempio che nessuno, a parte lei e Grecia Colmenares, abbia nominato Giuseppe Garibaldi dopo quello che le ha fatto. Questo ha spinto Beatrice Luzzi a credere che, effettivamente, si vota la persona in sé, e non come si comporta all’interno della Casa.

Migliora invece il suo rapporto con Massimiliano Varrese, con cui al di là della sfida al televoto c’era grande tensione. SI sono ritrovati in giardino insieme a chiacchierare con altri concorrenti, e Beatrice ha fatto anche una battuta sulla faccenda legata ad Heidi Baci: quando lui ha detto che credeva che si sarebbe trovato di nuovo di fronte la ex coinquilina e chissà chi altro., ha sdrammatizzato dicendo che sarebbero potuti arrivare anche i carabinieri o gli avvocati per arrestarlo in diretta.