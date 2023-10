Dopo la puntata di giovedì, nodi al pettine al Grande Fratello. Soprattutto per Giuseppe Garibaldi. Il bidello calabrese ha chiuso da giorni con Beatrice Luzzi: l’attrice ha messo un muro dopo la confessione su Samira Lui. E il muro invalicabile è scattato nel momento in cui ha sentito Giuseppe parlare male alle sue spalle, tirando addirittura in ballo i suoi figli e il suo modo di essere mamma. Difficile che lo perdonerà, ha detto l’ex volto di Vivere che è rimasta molto delusa nel sentire quelle frasi.

Ed è scattata la nomination. Non solo, perché finire al televoto – eliminatorio – di lunedì scorso insieme a Grecia Colmenares, Valentina Modini, Massimiliano Varrese e la stessa Beatrice anche Garibaldi. Che non l’ha mandata giù, quindi dopo la diretta è scoppiato a piangere. Un pianto ininterrotto per cui non riusciva nemmeno a parlare. Ma dopo le lacrime, la ‘vendetta’. Il rancore che prova per Beatrice lo ha portato a sparare a zero su di lei con gli altri.

GF, Garibaldi spara a zero su Beatrice Luzzi

Asciugate le lacrime, Garibaldi sii è sfogato con Paolo Masella e Ciro Petrone e ha svelato che la coinquilina con cui aveva tanta complicità in segreto avrebbe sparlato di tutti gli altri concorrenti, anche di Heidi Baci.“Se adesso non mandano i video di cui parla con Alex faccio un putiferio, perché lui è convinto di quello che ha detto. Io passo per la persona sbagliata, ma io non sono lo sbagliato in tutto questo. Anzi la smaschero e dico tutto quello che mi diceva”.

“Mi ha parlato male di tutti non ha risparmiato nessuno – ha continuato il bidello – Parlava male di tutti e io sono sempre stato zitto. Con quale faccia venivo poi da voi a ridere e scherzare quando mi sparlava di tutti?! Mi vergogno io per lei di quello che diceva. Un sabato sera ha sparlato con me in segreto di Heidi. E non era un parlare per gelosia, ma dire cattiverie”.

Giuseppe dice che non voleva esprimersi e che “queste cose non le avevo ancora dette prima. In piscina ha parlato male di Max e Alex. Ma perché erano i protagonisti e gli antagonisti di questo gioco”. “Lei crea, fa, distrugge. Non mi sono mai permesso fino ad oggi di dire nulla contro di lei. Io non l’ho mai votata e l’ho sempre messa nei miei preferiti. E ora che fa? Perché lei sapeva, lei è giocatrice. Ha fatto la storia e poi l’ha distrutta, mettendo in una situazione pessima. Lei ora passa per la figura della santa”, ha concluso per minacciare di “pagare tutti per farle votare contro” nel caso dovesse uscire.