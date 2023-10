Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi battuta al televoto? L’attrice italiana continua di settimana in settimana a vincere la sfida al televoto, riuscendo ad aggiudicarsi molti voti da parte del pubblico italiano. Insomma, la gieffina probabilmente non è stata ben compresa dagli inquilini della casa, ma al contempo è riuscita a conquistare il cuore degli italiani che continuano, a quanto pare, a fare il tifo per lei. Ma c’è qualcuno tra i concorrenti che è convinto di riuscire a batterla.

Beatrice Luzzi battuta al televoto? Non c’è una sola settimana in cui la Luzzi non si ritrova tra i concorrenti in lista al televoto. Il rischio di poter abbandonare il gioco resta dunque in agguato, eppure l’attrice prosegue nel collezionare le sue piccole grandi vittorie. Il pubblico italiano tifa per lei e i risultati del televoto parlano molto chiaro.

Beatrice Luzzi battuta al televoto? La previsione (tradita) di Massimiliano Varrese

Ma questa settimana qualcosa potrebbe andare diversamente. Non siamo noi a dirlo, ma direttamente il concorrente del GF 2023, finito al televoto insieme alla Luzzi. Stiamo parlando di Massimiliano Varrese, con cui sappiamo inoltre che la Luzzi non sembra aver trovato una vera e propria simpatia. Nonostante un rapporto turbolento, però, nel corso della puntata oltre qualche frecciatina è scappato anche un complimento.

“Un qualcosa che mi può piacere di lei. Io in quell’abbraccio ci speravo. Mi piace comunque la sua eleganza e dialettica e il suo cinismo. Gli ho chiesto scusa perché sono stato eccessivo e dovrebbe faro lei. Ha acquisito fascino nella Casa”, sono state le parole di Varrese in merito alla Luzzi che ha poi replicato: “Io in quell’abbraccio ci ho trovato bellezza. Lui mi ha chiesto scusa perché ha sbagliato, io non l’ho fatto perché non dovevo dirle nulla”.

Non ho mai visto così tanta convinzione concentrata in un individuo. Non può essere reale. #GrandeFratello pic.twitter.com/IRNQVCoyVE — contechristino (@contechristino) October 26, 2023

Massimiliano Varrese era convinto di vincere sulla Luzzi con il pieno delle votazioni. Peccato che sia poi rimasto deluso di fronte al 66% dei voti arrivati per Bea contro il 34%. “Guarda che sono arrivato lì al televoto è un ottimo segno. Con il background che ha lei nelle nomination. Un ottimo segno. Significa che la prossima scavalco. Ma io lo sapevo. Lunedì, eh. Vi è piaciuto il confronto?”, ha replicato l’attore.