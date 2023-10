Grande Fratello 2023, la notizia corre veloce sul web. Un’edizione decisamente densa di colpi di scena quella del reality show di Alfonso Signorini, in un format che vede la convivenza forzata sotto lo stesso tetto sia di concorrenti vip che nip ovvero non-famosi. E come accade di edizione in edizione, ovviamente gli equilibri sono sempre molto precari quando la posta in gioco è alta, ovvero arrivare all’ultima puntata per riuscire a vincere il montepremi.

Chi è il concorrente del GF 2023 preferito dal pubblico? Come si sa, il gioco prevede alcune regole fisse, tra cui quella del televoto. E questa settimana la lista è molto lunga; sono infatti 6 i concorrenti in sfida e in attesa di scoprire il fatidico verdetto. Il pubblico chi sceglie di salvare? Come ogni settimana ad aiutare nelle previsioni ci pensa il sondaggio reso noto su Biccy.

Chi è il concorrente del GF 2023 preferito dal pubblico? Il risultato del sondaggio

La domanda dunque volge al positivo, non chi vuoi eliminare ma chi vuoi salvare? E tra le righe dal sondaggio emerge anche il nome del concorrente preferito. Intanto si ricorda che al televoto sono finite ben sei persone che sono: Beatrice Luzzi, Giselda Torresan, Grecia Colmenares, Rosy Chin, Valentina Modini e Vittorio Menozzi.

Il risultato del televoto, inoltre, permetterà al concorrente uscito vincitore dalla sfida di godere della tanto sperata immunità per la prossima nomination eliminatoria. Il concorrente che invece arriverà ultimo purtroppo verrà spedito dritto alla prossima eliminazione. E a furor di popolo, stando ai risultati del sondaggio, la concorrente che continua a primeggiare tra tutti è ancora una volta Beatrice Luzzi.

La situazione non si mette bene invece per Valentina Modini, che corre il serio rischio di arrivare ultima finendo così al prossimo televoto eliminatorio. Infatti la differenza delle percentuali di voto è notevole. Beatrice si posiziona al primo posto in classifica con un ottimo 62% mentre Valentina al momento risulta aver conquistato solo il 5% dei voti.