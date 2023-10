Grande Fratello 2023, le strategie culinarie di Rosy Chin. La concorrente del reality show di Alfonso Signorini nella vita di tutti i giorni è chef…il pubblico italiano e gli inquilini della casa non possono dunque che apprendere da lei. Tutti a lezione di cucina da Rosy dunque, ma come spesso accade, ognuno ha poi i suoi piccoli trucchetti. Quello di Chin è decisamente fuori dal comune. Ecco come è stata scoperta mentre cucinava la pasta.

Lezioni di cucina di Rosy Chin, che spettacolo imperdibile. La concorrente continua a correre di settimana in settimana il rischio di abbandonare il gioco, ma fortunatamente continua anche a ‘salvarsi’. In queste ultime ore gli utenti si sono ritrovati a commentare ampiamente alcune strategia di cucina (alta??). Ed ecco che il momento è diventato virale.

Lezioni di cucina di Rosy Chin, che spettacolo imperdibile. Il video del momento diventa virale: “Che schifo…con le mani”

Rosy Chin in cucina a preparare la pasta per gli inquilini della casa più spiata d’Italia: ed è proprio il caso questo di dire che la gieffina ha messo il suo ‘tocco’ d’arte. Nello specifico le immagini del momento hanno generato l’ilarit di molti. Chin infatti ha preso la pasta dalla ciotola con le mani per poi metterla nella padella. E le mani sembrano essere il suo strumento preferito anche per mescolarla. Insomma…il risultato è in parte deludente.

“Ma che schifo, dai. Avrà pure le mani pulite ma non si può vedere toccare il cibo così“, tuona qualcuno sui social. E ancora: “Raga a mangiare quella pasta ti viene qualche infezione batterica!”. Insomma, forse qualcuno si è giocato qualche stella per il proprio ristorante a Milano. E quella persona è proprio Rosy Chin da cui molti non si aspettavano questo scivolone.

RAGA A MANGIARE QUELLA PASTA TI VIENE QUALCHE INFEZIONE BATTERICA 🤮 #grandefratello #gf pic.twitter.com/PkeaDLvF2L — Soqquadro (@gicarestik2) October 21, 2023

Resta il fatto che piaccia o non piaccia, ognuno ha il proprio modo di gestire l’arte dei fornelli. E probabilmente dello stesso parere di alcuni utenti sarebbe anche Beatrice, con cui Chin ha avuto diversi confronti accesi. Il video della diretta del GF nel corso dei preparativi della pasta ha fatto il giro del web e in pochi lo dimenticheranno.