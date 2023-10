Giampiero Mughini a rischio squalifica al Grande Fratello. Ancora una volta il giornalista e scrittore è finito al centro delle polemiche per alcune sue parole. Nel giro di pochissimo tempo il concorrente è riuscito a richiamare l’attenzione del pubblico su un paio di uscite che non sono passate inosservate. Appena sbarcato nel reality ha infatti riferito alcune notizie sulla Juventus a Giuseppe Garibaldi, violando quindi il regolamento.

Poi se l’è presa con Matteo Salvini apostrofandolo con “Quel cretino…” per le dichiarazioni del ministro su Paola Egonu. Mughini è stato poi chiamato in confessionale e lì sì è scusato per quelle parole: “Mi è scappato, chiedo scusa. Vi chiedo scusa, scusami ancora”. Recentemente il giornalista si stava confidando sul divano con Mirko Brunetti e Vittorio Menozzi. Il gieffino stava parlando della fine della relazione con una sua ex e si è lasciato scappare una cosa che ha fatto infuriare il pubblico.

Giampiero Mughini e la frase choc: pubblico infuriato

Mentre parlava con Mirko e Vittorio Giampiero Mughini ha rivelato cosa le ha detto l’ex fidanzata mentre lo stava lasciando riconsegnandogli tutto ciò che le aveva regalato: “Te li voglio restituire perché non voglio nulla che mi ricordi quello che tu sei stato“. Una frase molto dura, sicuramente, alla quale però il giornalista e scrittore ha reagito in modo violento, come lui stesso ha raccontato.

“Le ho mollato un ceffone…” ha dichiarato Giampiero Mughini ricordando l’episodio con l’ex fidanzata. A quel punto sia Mirko che Vittorio hanno reagito esclamando “Nooo” mentre il giornalista non ha mostrato il minimo pentimento per quella sua reazione. Immediatamente la regia ha tolto l’audio e cambiato inquadratura, ma ormai la frittata era fatta.

Mughini che si vanta dei ciaffoni dati alla sua ex donna 🤮 #grandefratello #gf pic.twitter.com/dANTmW5yqR — Soqquadro (@gicarestik2) October 21, 2023

Molti telespettatori hanno reagito di fronte a quelle parole criticando pesantemente Giampiero Mughini. “La cosa ancora più squallida è che non si vergogna nemmeno di raccontare questa violenza…” ha commentato qualcuno. Altri hanno chiesto, nuovamente, la squalifica di Giampiero Mughini. Di sicuro il giornalista ha portato parecchio pepe nel reality, ma sono in tanti a ritenere fin troppo sopra le righe il suo comportamento. E voi, come la pensate?

