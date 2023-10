A poche ore dal suo ingresso il giornalista Giampiero Mughini si è fatto subito notare al Grande Fratello. È entrato nella casa più spiata d’Italia insieme a Jill Cooper e Mirko Brunetti, ex concorrente di Temptation Island, reality show concluso con l’addio della fidanzata perla e la nuova conoscenza con la tentatrice Greta, con la quale è in pausa da qualche settimana. Stanchi della monotonia in casa, in molti attendevano l’ingresso dei nuovi concorrenti e infatti la puntata di lunedì è stata a dir poco scoppiettante.

Dopo la diretta con Alfonso Signorini Mughini ha infranto il regolamento del reality show. Il giornalista, scrittore, ipinionista televisivo e grande tifoso della Juventus ha riportato notizie del mondo esterno nella Casa e ovviamente ha infranto fin da subito il regolando del Grande Fratello. Parlando con Giuseppe Garibaldi, anche lui tifoso bianconero, lo ha aggiornato sia sull’ultima partita giocata sia sulla classifica.

Non solo, poco dopo, parlando con Samira Lui, si è lasciato andare a delle frasi pesanti su Matteo Salvini. “Ma una ragazza, chiamerò con la pelle scura, ha qualche problema in Italia?”, ha chiesto giornalista all’ex professoressa dell’Eredità che ha risposto. “No, io no”. Giampiero Mughini ha quindi proseguito il suo discorso mettendo in mezzo il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

“Non credo…io penso che in Italia non ci sia questo atteggiamento…ma quel cretino di Salvini ha detto Paola Egonu…”, ha proseguito Giampiero Mughini parlando con Samira Lui, Giuseppe Garibaldi e Mirko Brunetti, anche lui entrato poco prima insieme al giornalista. A quel punto la regia del Grande Fratello ha deciso di chiudere il collegamento, censurare la frase di Mughini, e di spostare l’inquadratura in un’altra parte della casa.

Giampiero Mughini è corso subito ai ripari e come si vede dal sito uffiaiciale del Grande Fratello è andato in confessionale per chiedere scusa. Il motivo non è stato ben specificato, ma in tanti sono convinti che le scuse siano state fatte dopo le parole contro Matteo Salvini. “Giampiero Mughini dopo essersi reso conto di aver fatto uno scivolone, è immediatamente corso ai ripari”, si legge all’inizio della clip. Poi pochi secondi di filmato, con il giornalista che entra nel confessionale si siede e, molto imbarazzato, chiede scusa: “Mi è scappato, chiedo scusa. Vi chiedo scusa, scusami ancora”.