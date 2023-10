Giampiero Mughini, la frase su Matteo Salvini. È appena entrato nella Casa del Grande Fratello e ha già fatto il ‘panico’. Poco dopo aver varcato la porta rossa il giornalista e scrittore, grande tifoso della Juventus, ha visto bene di infrangere il regolamento che vieta di riportare notizie del mondo esterno nella Casa. Infatti, parlando con Giuseppe Garibaldi, anche lui tifoso bianconero, lo ha aggiornato sia sull’ultima partita giocata sia sulla classifica della sua squadra del cuore.

In tanti ne hanno chiesto la squalifica, un po’ come capitò a Riccardo Fogli che fu buttato fuori in tempi record per aver bestemmiato dopo neppure 24 ore dal suo ingresso. In ogni caso non si è fatto in tempo a considerare il comportamento di Giampiero Mughini che subito il gieffino si è reso protagonista di un altro ‘scivolone’, se così vogliamo dire. Parlando con alcuni coinquilini, infatti, Mughini se l’è presa con il ministro Salvini arrivando ad insultarlo.

Giampiero Mughini su Matteo Salvini: “Quel cre***…”

In attesa di sapere se il Grande Fratello prenderà provvedimenti su Giampiero Mughini dopo quello che ha rivelato sul campionato di serie A, i telespettatori hanno assistito ad un altro momento destinato a rimanere ben impresso. Parlando con Samira Lui, Vittorio Menozzi e Mirko Brunetti il giornalista si è lanciato in un’invettiva contro Matteo Salvini: “Quel cret*** di Salvini ha detto Paola Egonu…”. Dopodiché la regina è intervenuta censurando tutto e togliendo l’audio.

Con ogni probabilità Giampiero Mughini si riferisce alle parole di Matteo Salvini in occasione della partecipazione dell’atleta Paola Egonu all’ultimo Festival di Sanremo: “Paola Egonu è una grande sportiva, una grande pallavolista, ma spero non venga a fare una tirata al Festival sull’Italia Paese razzista, perché gli italiani possono avere tanti difetti ma non sono razzisti. È un popolo che accoglie, che allunga la mano a tutti”.

Mughini: -“Ma una ragazza con la pelle scura ha qualche problema qui in Italia? Non credo, io penso che in Italia non ci sia questo atteggiamento ma quel cretino di Salvini ha detto…”



Non sappiamo come finirà, ma è certo che Giampiero Mughini in poco tempo sta già facendo parlare di sé. Come se non bastasse già in puntata, ieri lunedì 16 ottobre, ha detto che Alfonso Signorini è “orrendo”. Poi si è lasciato scappare un “hanno ucciso Signorini?” dopo che era stato tolto l’audio. E stamattina la sparata su Matteo Salvini. Ah Giampiero quanto mancavi a questo GF…

