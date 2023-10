Giampiero Mughini rischia di essere eliminato dal Grande Fratello 2023. Neanche il tempo di entrare che è a un passo dall’uscita. È successo davanti a tutti, di fronte a milioni di telespettatori e molti di loro, chiaramente, ci hanno fatto caso a quella frase che di fatto è vietata dal regolamento. Una regola base, di quelle che esistono dal primo anno del reality show: non si possono fare aggiornamenti di quello che succede fuori.

Ma forse per negligenza, forse perché non gliene frega nulla delle conseguenze, fatto sta che Mughini si è messo a spoilerare alcuni dettagli del mondo esterno senza troppi fronzoli. Per chi non lo sapesse infatti, nelle scorse ore Giampiero Mughini è entrato nella casa del Grande Fratello 2023 insieme a Jill Cooper e Mirko Brunetti. L’uomo quindi, appena entrato, ha iniziato a conoscere i ragazzi e a memorizzare i loro nomi. Ma è proprio in questo momento che Mughini fa una gaffe che potrebbe costargli cara.





Giampiero Mughini rischia di essere eliminato dal Grande Fratello 2023

Come dicevamo il regolamento vieta alle persone entrate in un secondo momento di raccontare cosa succede fuori e già in passato sono stati presi duri provvedimenti per chi ha sbagliato. Ma cosa ha detto di così grave Mughini? L’opinionista sportivo, grande tifoso di calcio, si è ritrovato a chiacchierare con Giuseppe Garibaldi proprio di pallone.

Giampiero Mughini è un fan sfegatato della Juventus “Io aborro”, cit) e di questo non se n’è mai fatto mistero. E quando il bidello gli ha chiesto, l’animo sportivo ha prevalso. Giuseppe ha quindi confessato a Mughini di non di tenere alla squadra della sua zona, ma anche di essere juventino. E quando il giovane ha chiesto notizie sul campionato, l’uomo ha confessato quello che non doveva dire.

Mughini manco è entrato da dieci minuti che ha già infranto il regolamento spoilerando roba da fuori 🥶 #grandefratello pic.twitter.com/JaWJP1ams4 — 𝒜𝒮𝒫𝐼𝒟𝐸 𓆙 (@aspide9347) October 16, 2023

Il nuovo entrato ha poco dopo svelato l’attuale posizione il classifica della Juventus. Ora in tanti chiedono già la sua eliminazione, visto che è stato palese il gesto. Probabilmente però Giampiero Mughini, viste le poche ore dentro, avrà modo di ambientarsi prima, magari dopo una sgridata degli autori. Chissà se invece Alfonso Signorini lo chiamerà in studio già questo giovedì.

