La frase choc di Fiordaliso censurata dal Grande Fratello 2023. Attimi di forte tensione durante la diretta di lunedì 16 ottobre 2023. Proprio mentre tutte le telecamere erano puntate sui ragazzi, una frase della cantante ha mandato in pappa la regia che è stata costretta a cambiare immediatamente inquadratura. La puntata in effetti è stata focalizzata praticamente gran parte su Heidi Baci, il suo rapporto con Massimiliano Varrese e della conseguente entrata del padre. La ragazza poco dopo abbandonerà la casa lasciando tutti nello sconforto della sua assenza.

Poco dopo poi, c’è stata questa frase che ha lasciato tutti senza parole. Fiordaliso infatti, parlando con altri coinquilini e commentando l’uscita di Heidi, ha detto: “Tra la striscia di Gaza e questo oggi è stata una giornata terribile”. Chiaramente a metà della frase la regia ha deciso subito di sfumare verso un’altra inquadratura. Per la produzione probabilmente, la cantante stava per iniziare quello che poteva essere un discorso “inappropriato”.





Ma non è finita perché a quel punto molti utenti e telespettatori si sono chiesti come faceva Fiordaliso a sapere della guerra in atto tra Israele e Hamas. La verità probabilmente risiede nelle sue parole. La donna infatti dice: “Oggi”, così quasi a confermare che solo oggi ha saputo della situazione gravissima che sta accadendo nella Striscia di Gaza.

Come regola infatti, tranne gli ultimi entrati, nessuno di loro dovrebbe sapere cosa è successo in questi ultimi giorni e in tanti urlando alla truffa. Alcuni utenti hanno quindi ipotizzato che la produzione potrebbe aver messo al corrente i ragazzi di quello che sta succedendo. In effetti, proprio come capitò durante l’invasione russa in Ucraina, potrebbe essere accaduto proprio questo.

Fiordaliso: “tra la striscia di Gaza e questo oggi è stata una giornata terribile”. E certo, tra una guerra e la fine di una falsa Ship non c’è alcuna differenza 🙄 #grandefratelllo — Acrimoniosa (@LeilaPotenza) October 17, 2023

In passato Fiordaliso aveva anche iniziato (e mai finito) un discorso riferendosi alle origini straniere di Heidi, affermando: “Loro sono…”. A quel punto Massimiliano Varrese l’aveva interrotta subito dicendo: “non dire niente di queste cose”. Riguardo la storia di Hamas invece un utente commenta: “E certo, tra una guerra e la fine di una falsa Ship non c’è alcuna differenza”. Che fenomeno raro, Fiordaliso!

