La puntata di ieri, 17 marzo, del Grande Fratello 2023 lascerà strascichi, non solo per il clamoroso addio di Heidi che ha sollevato un autentico polverone in rete, ma anche per l’ingresso di tre nuovi concorrenti: Jill Cooper, l’attesissimo Giampiero Mughini e Mirko Brunetti. L’avventura è iniziata male, con Alfonso Signorini che le ha riservato un trattamento che da buona parte dei fan del programma è stato considerato agghiacciante. Parole fuori luogo che hanno scatenato una sequenza infinita di polemiche.

La new entry, da parte sua, non ha riposto probabilmente abituata a tenere botta davanti a certe situazioni. Quanto ai nuovi entrati, grande curiosità c’è per Jill Cooper. Per chi non la conoscesse ecco un breve riepilogo. Nata negli Stati Uniti, è ormai una presenza fissa – seppur non sempre continuativa – dei programmi Mediaset e Rai.





GF 2023, Alfonso Signorini criticato per le frasi su Jill Cooper

L’abbiamo vista nelle prime edizioni di Amici di Maria De Filippi. Ha partecipato come concorrente anche a Pechino Express: ha fatto coppia con Antonella Elia nel 2017. E nella propria ha scritto anche diversi libri sul benessere e sul dimagrimento. E ieri è stata brava a non rispondere alle provocazioni. Dopo l’ingresso e l’abbraccio con Beatrice Luzzi (che poi ha scoperto Jill essere amica della sua rivale Jane Alexander), Alfonso ci ha messo il carico.

Il conduttore si è lasciato andare a una battuta che è piaciuta a pochi: “Secondo me Giacomo Urtis si è ispirato un po’ a te”. Queste le parole che lasciano un po’ tutti senza parole e che si riferiscono al cambiamento che il chirurgo estetico dei Vip ha dato al suo aspettato fisico di recente. Lo stesso Alfonso si rende conto di aver esagerato: “Devo averla combinata grossa… Chi se ne frega”, dichiara dopo aver chiuso il collegamento con la Casa di Cinecittà.

Parole che non hanno fatto altro che caricare l’ambiente con il pubblico da casa che è arrivato a chiedere la testa di Signorini colpevole, secondo una parte del pubblico, di avere comportamenti eccessivi nei confronti dei concorrenti.