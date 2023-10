Grande Fratello, l’uscita di scena di Heidi Baci nella notte seguente alla puntata di lunedì 16 ottobre 2023 ha sconvolto tutta la Casa. Ma prima dell’annuncio fatto da Letizia Petris è stato l’incontro della ormai ex concorrente e suo padre ad aver gelato diversi inquilini. Primo tra tutti perché coinvolto Massimiliano Varrese. L’uomo ha accusato l’attore di essere un violento e di aver “distrutto” il percorso della figlia all’interno del reality di Canale 5. “Tua mamma non ti guarda più, io sono qui perché non permetto a nessuno di calpestare la tua dignità. Sei sotto pressione per colpa di una persona che ha rovinato il tuo gioco”, ha detto alla figlia.

Il padre di Heidi Baci ha anche rifiutato il confronto con Massimiliano Varrese, ma è stato interrotto dal padrone di casa, Alfonso Signorini: “Le sue affermazioni sono molto forti. Io voglio dissentire, perché Massimiliano non ti ha mai trattata male e non ha esercitato violenza nei suoi confronti. E no! Un poco meno, è una trasmissione che va in onda 24 ore su 24”.

GF, Alex Schwazer: “Una così non si merita nessuno”

“credo che in questo momento la mia migliore parola sia il silenzio, dopo accuse così gravi preferisco tacere e ora capisco di chi avesse paura Heidi e quello non sono io, va bene così. Sicuramente ha paura del giudizio del padre però davvero la situazione è molto delicata e preferisco tacere”, ha detto sulle prime l’attore che ha subito ricevuto gli applausi dallo studio.

“Quello che è successo stasera è molto grave – ha continuato Varrese – in un momento in cui si fanno le guerre contro il patriarcato, tra cui c’è anche la madre di mia figlia, apprendo una grande lezione, questo rafforza ancora di più la mia dea di padre incoraggiando mia figlia a fare quello che sente senza imporre nulla, e per questo preferisco stare zitto”. Ma durante il blocco pubblicitario è evidentemente crollato.

A consolarlo subito, durante la pubblicità, Ciro Petrone e Alex Schwazer. “Siamo tutti scioccati, questo non è il momento di fare nulla, tu non hai sbagliato nulla, devi stare proprio tranquillo, una donna così non si merita nessuno”, le parole forti del marciatore su Heidi intercettate da chi seguiva la diretta della Casa. E tornati in diretta, l’attore è sembrato sconvolto e tra le lacrime ha assicurato di essere “una persona che si è sempre comportata molto bene e purtroppo essere accusato di cose così gravi mi sconvolge, so chi sono so i valori che ho portato qui dentro e confido in Dio. Ricevere accuse così gravi è pesante sono scosso perché ora sono qui e non posso sfogarmi”.