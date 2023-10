La concorrente ha abbandonato il Grande Fratello 2023 nella notte. È successo dopo la puntata, dopo che sono successe alcune cose davvero intense per la vippona. Ad annunciarlo è stato l’account ufficiale del reality show condotto da Alfonso Signorini. Sembra che la protagonista di questa vicenda non abbia salutato nessuno, ma abbia semplicemente fatto le valigie e abbia varcato la porta rossa senza guardarsi indietro. Chiaramente sui social è scoppiato il putiferio, centinaia di utenti, migliaia fra poco, hanno commentato e commenteranno questa notizia senza pietà.

Ma cosa è successo e perché una concorrente ha abbandonato il Grande Fratello nella notte? Per capirlo dobbiamo fare un passo indietro, precisamente tornare alla diretta di lunedì 16 ottobre 2023. Durante la puntata Alfonso Signorini chiama Heidi Baci e le dice che c’è il padre per lei. A quel punto l’uomo si è scagliato contro Massimiliano Varrese e ha detto: “Io e la mamma siamo scioccati e devastati. Te e un uomo più vecchio di me, che tra un po’ andiamo in pensione”.





La concorrente ha abbandonato il Grande Fratello nella notte

Poi dice il padre di Heidi Baci: “Per noi è stato un pugnale al cuore. Io non ti riconosco più. Non mi sembri come eri prima. Non sei riuscita a mettere un muro ad una persona che ti mette sotto stress. La mamma non ti guarda più da quel momento. Sono qui perché non permetto a nessuno di trattare male mia figlia. A nessuno permetto di calpestare la tua dignità. Penso anche alla salute della mamma. – ha continuato il papà della gieffina – Le ho promesso che stasera ti porto a casa”.

E ancora il padre di Heidi Baci: “Non sottovalutare il suo stato. Hai sbagliato molto”. Poco dopo la ragazza, al termine della puntata, la ragazza entra in confessionale e parla al telefono coi genitori. Da lì Heidi non uscirà più. Letizia Petris poco dopo avverte tutti gli altri e dice: “È andata via, non ha potuto salutare nessuno, manderà un messaggio più avanti. Non può salutare nessuno, dobbiamo preparare le sue cose”.

Letizia dice poi: “Mi hanno chiamato in Confessionale per dirmelo e mi hanno chiesto di dirlo a tutti voi. Mi hanno chiesto di dirvelo in maniera tranquilla e di non fare una cosa di stato, io ho già pianto in Confessionale. Avrà modo di mandarci un video messaggio a tempo debito. È uscita dal Confessionale”. Qualche minuto più tardi i social del Grande Fratello confermano: “Per motivi personali Heidi Baci ha lasciato la Casa”.

