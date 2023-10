Rosy Chin, il video che la ‘incastra’. Fin dall’inizio del Grande Fratello c’è stata grande attenzione nei confronti dell’imprenditrice e chef, volto molto popolare sui social. La titolare del ristorante fusion Yokohama di Milano è entrata presto in rotta di collisione con l’altra grande protagonista della Casa, cioè l’attrice Beatrice Luzzi. Dopo alcuni scontri, però, le due sembrano aver trovato una sorta di tregua che tuttora continua a far discutere il pubblico.

Poco tempo fa, inoltre, Rosy Chin se l’è presa con Grecia Colmenares lanciandole un’accusa piuttosto ‘originale’. Non solo la ristoratrice non riesce ad andare d’accordo con l’attrice, ma ogni volta che la incontra ha paura di lei, anzi è proprio terrorizzata: “Posso essere spaventata da persone come te che nella vita mi hanno fatto molto male?“. In realtà ben pochi hanno compreso per quale motivo Rosy sarebbe spaventata da Grecia. Ora, inoltre, sta girando un video che dimostrerebbe che il suo comportamento sarebbe studiato a tavolino…

Rosy Chin e il video che la ‘incastra’: l’accusa di essere un personaggio costruito

Qualche giorno fa Rosy Chin ha avuto un momento di sconforto e si è sfogata con Massimiliano Varrese: “Non so perché io nel mio cuore so una cosa, poi quando apro bocca ne esce un’altra”. E l’attore ha risposto: “Perché ti filtri, stai lì a pensare cosa può pensare la gente di te…”. In sostanza le ha detto di essere più sé stessa e meno stratega. Un’accusa che in molti le stanno muovendo adesso dopo aver visto un video diventato virale.

Nel video Rosy Chin ripete più volte e in circostanze diverse le stesse frasi, come se fossero un mantra, come se lei recitasse una parte, quella della vittima: “Troppo italiana per i cinesi o troppo cinese per gli italiani“. E ancora: “All’asilo tutti i bambini si disegnano rosa e a te ti disegnano gialla”, “Siamo tutti migliorabili, non i migliori” e “Siamo tutti diversamente unici”.

Il modo in cui tutto quello che dice è frutto di monologhi preparati e studiati alla perfezione per incarnare un ruolo intriso di vittimismo e bontà.



Il dibattito su Rosy Chin è aperto: è una persona forte, con un caraterre propositivo e combattivo oppure semplicemente un personaggio costruito con frasi ripetute all’infinito? “Il modo in cui tutto quello che dice è frutto di monologhi preparati e studiati alla perfezione per incarnare un ruolo intriso di vittimismo e bontà. Questo video la sputtanazione ufficiale” scrive l’utente che ha diffuso il video. E in tanti sembrano darle ragione.

