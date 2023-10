Nella serata del 5 ottobre è andata in onda una nuova puntata in diretta del Grande Fratello. Rosy Chin, dopo l’appuntamento con Alfonso Signorini, ha deciso di avere un confronto con una coinquilina e ha confessato una cosa che ha lasciato sconcertato il pubblico. Ha infatti ammesso di avere proprio paura di una concorrente, gliel’ha detto in faccia ma in tanti sono rimasti stupiti da questa dichiarazione della famosa food blogger.

Dunque, la puntata del Grande Fratello era finita davvero da poco e per Rosy Chin era arrivato il momento di discutere di un argomento con la compagna di avventura. Ma la sua idea difficilmente cambierà, visto che addirittura è arrivata a provare sensazioni di spavento quando la vede. Non sarebbe proprio in grado di andare d’accordo con lei e non sappiamo se prima o poi ce la faranno ad avere almeno un rapporto più tranquillo.

Grande Fratello, Rosy Chin preoccupata: “Ho paura di te”

Ma molti utenti non riescono proprio a comprendere perché al Grande Fratello Rosy Chin abbia così tanto timore nei confronti di questa coinquilina. Nonostante il tentativo di chiarimento, la situazione sembra essere tutt’altro che in discesa e le parole della 37enne di origini cinesi sono state emblematiche. Ha infatti affermato: “Posso essere spaventata da persone come te che nella vita mi hanno fatto molto male?“.

Rosy Chin ha quindi paura dell’attrice Grecia Colmenares, la quale però non si ritiene responsabile di atteggiamenti negativi. Inoltre, la gieffina nata a Milano ha detto: “Tu arrivi quando c’è un momento di intimità tra due persone“. Quindi, l’ha accusata di mettersi in mezzo durante i dialoghi di altre persone, come accaduto tra lei e Giselda Torresan. Ma il pubblico sembra non essere proprio convinto dalle parole della chef.

Rosy a Grecia: "Posso essere spaventata da persone come te che nella vita mi hanno fatto molto male?"

MA QUESTA NON STA BENE.#grandefratello pic.twitter.com/qCmNYV09o3 — Sara (@Sara20036194) October 6, 2023

Gli internauti di X hanno commentato: “Ma Rosy Chin non sta bene”, “Ma cosa le ha fatto di male Grecia?”, “Manderebbe in galera un innocente”, “Da cosa dovrebbe essere spaventata?”, “A Rosy piace fare la vittima, brutta persona, falsa e ruffiana”.