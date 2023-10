Grande Fratello 2023, caos tra i concorrenti. Il reality show di Alfonso Signorini continua a promettere grandi colpi di scena per i telespettatori che hanno assistito all’eliminazione di Lorenzo che è risultato il meno votato. Il concorrente ha infatti ottenuto il 21% dei voti, mentre Valentina il 22%, seguita da Arnold il 26%, mentre Vittorio, il più votato ha ricevuto il 31% dei voti. E dopo l’eliminazione, i concorrenti in casa hanno iniziato a notare un dettaglio non da poco.

Caos tra i concorrenti del Grande Fratello 2023 dopo l’eliminazione di Lorenzo. La luce dei riflettori resta ancora accesa sull’attrice Beatrice Luzzi. Infatti, nonostante l’attrice risulti essere molto apprezzata dal pubblico, lo stesso non può dirsi per il resto dei concorrenti del reality che hanno più volte sottolinearla di non saperla inquadrare con chiarezza.

“Sembra sempre che tu sia estranea a questo gioco. Io non ho capito: è davvero la tua personalità, è questo il tuo carattere, o in qualche maniera ti sei messa in testa di far saltare i nervi un po’ a tutti? Ogni cosa diventa motivo di grande contrasto. Tu sei così?”, ha domandato l’opionista Cesara Buonamici a inizio puntata, centrando il centro nevralgico della questione. “Uno dovrebbe accettare la diversità”, ha risposto Beatrice. E dopo l’eliminazione di Lorenzo, il dibattito è proseguito comunque tra i gieffini.

I concorrenti hanno infatti iniziato a comprendere la forza dell’attrice, commentando anche i motivi dell’eliminazione di Lorenzo. Alex ha affermato: “E’ uscito perché è andato contro Beatrice”, seguito da Paolo: “Questo è un gioco che premia altre cose e non chi è bravo…così facciamo il suo gioco suo, la dobbiamo ignorare”. Angelica ha poi fatto notare quanto l’attrice sia riuscita a ottenere un “potere” mediatico.

Alex dice che Lorenzo è uscito perché è andato contro a Bea e Paolo risponde: "Questo è un gioco che premia altre cose e non chi è bravo…così facciamo il suo gioco suo, la dobbiamo ignorare".

GENTE ROSICA MALE#GrandeFratello #gf pic.twitter.com/HBtPEmgeEY — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) October 5, 2023

Anche angelica va a chiarire con Bea ora che sa che è forte, dopo il macellaio ed il amratoneta, banali e scontati 🤡 #grandefratello pic.twitter.com/BdpMx44eP4 — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 5, 2023

Sentendo dunque il dibattito in casa, gli utenti hanno comunque commentato il caso sui social: “Anche Angelica va a chiarire con Bea ora che sa che è forte, dopo il macellaio ed il amratoneta, banali e scontati” e ancora: “Alex dice che Lorenzo è uscito perché è andato contro a Bea e Paolo risponde: “Questo è un gioco che premia altre cose e non chi è bravo…così facciamo il suo gioco suo, la dobbiamo ignorare”.

GENTE ROSICA MALE”.