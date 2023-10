Puntata bollente quella di ieri al Grande Fratello 2023, sulla graticola finisce Alfonso Signorini: contro di lui commenti feroci e veleno, tanto veleno. L’edizione di quest’anno, insomma, continua a non avere pace. Da una parte una parte del pubblico rimprovera la produzione di aver troppo ingessato i concorrenti (terrorizzati da possibili squalifiche dopo l’operazione pulizia voluta da Pier Silvio Berlusconi), dall’altra c’è chi non ritiene Alfonso Signorini all’altezza.

Nello specifico Signorini è accusato di avere due pesi e due misure, di comportarsi cioè in maniera diversa da concorrente a concorrente. Un altro esempio durante la puntata di ieri sera, 5 ottobre, che ha portato all’esclusione di Lorenzo. Un’esclusione a sorpresa che tanto ha fatto (e di sicurò farà) discutere. Come discutere ha fatto Alfonso parlando del caso Schwazer.





Grande Fratello 2023, Signorini criticato per il caso Schwazer

Cosa è successo? Nelle ore precedenti la puntata il campione olimpico aveva avuto uno scontro piuttosto acceso con Grecia in cui, senza girarci troppo intorno, l’aveva intimata con veemenza di stare zitta ed evitare di parlare di cose che non conosce fino in fondo (si parlava dell’atteggiamento di Massimiliano Varrese). Un atteggiamento di cui Signorini ha chiesto conto.

Durante la puntata ha detto: “Io non ti ho mai visto scattare così neanche alle Olimpiadi. Vai anche da tua moglie a dire così? E no, se è così no. Allora perché si deve arrivare a questo livello al Grande Fratello?”. Alex dichiara subito che non si arriva mai a questo punto con sua moglie. Dunque, lo sportivo assicura che a casa sua non ci sono questo genere di scontri. Tutto ok se non fosse che Signorini si fosse rivolto ad Alex ridendo.

E subito è scoppiata la bufera. “Quindi fatemi capire, lo scorso anno Daniele dal Moro è stato eliminato perché RIDENDO ha levato il trucco dalla faccia con la mano ad oriana. Ed è stato ripreso numerabili volte per il suo modo aggressivo però quest’anno Alex che urla “stai zitta” arrivando quasi in faccia a Grecia va bene? Con tanto di Alfonso che lo riprende RIDENDO, ma state scherzando?”.