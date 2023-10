Grande Fratello 2023, eliminazione a sorpresa. Non mancano mai al reality di Alfonso Signorini, ma certamente questo di giovedì 5 ottobre è stato un colpo di scena clamoroso. E inaspettato per il pubblico e i concorrenti. Alfonso Signorini ha aperto la nuova diretta con l’ennesimo scontro tra Beatrice Luzzi e il resto della casa. Ormai è chiaro a tutti che l’attrice è sola contro tutti. Cesara Buonamici, chiamata a commentare questa situazione insanabile che si è creata nella Casa, l’ha anche ripresa.

“Facci capire meglio qualcosa di te – le ha consigliato l’opinionista – Con te non c’è arrotondamento. Tu hai combattuto per entrare nella casa, sei lì per scelta. Eppure sembra sempre che tu sia estranea a questo gioco. Io non ho capito: è davvero la tua personalità, è questo il tuo carattere, o in qualche maniera ti sei messa in testa di far saltare i nervi un po’ a tutti? Ogni cosa diventa motivo di grande contrasto. Tu sei così?”.

GF, eliminazione a sorpresa: “Devi lasciare la Casa”

Beatrice Luzzi ha risposto che spesso i suoi atteggiamenti vengono amplificati e anche “se sono diversa, ironica, tagliente. Uno dovrebbe accettare la diversità”. Certo è che è amatissima dal pubblico da Casa, al punto da risultare la preferita al televoto con percentuali bulgare.

Anche giovedì sera l’attrice è risultata la più amata dai telespettatori. Ma chi è stato eliminato? Il televoto flash ha coinvolto gli altri 7 inquilini che erano al televoto con Beatrice Luzzi che, dovendo decidere chi mandare direttamente al televoto flash per l’eliminazione immediata ha fatto il nome di Lorenzo. Lui ha fatto quello di Arnold, che a sua volta è stato costretto a condannare un terzo, Valentina. Lei ha optato per Vittorio.

La sfida a quattro e poi il verdetto definitivo. A essere eliminato dal Grande Fratello è stato Lorenzo, che è risultato il meno votato. Ha infatti ottenuto il 21% dei voti, Valentina il 22%, Arnold il 26%, mentre Vittorio, il più votato ha ricevuto il 31% dei voti.