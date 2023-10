Colpo di scena in arrivo sul Grande Fratello. Alfonso Signorini e i concorrenti non potranno che esserne felici, mentre i telespettatori potrebbero reagire in maniera diversa. Ci saranno certamente dei contrasti tra coloro che ne saranno soddisfatti e altri che invece contesteranno questa decisione. Sembrava quasi impossibile che potesse succedere in questa edizione, invece a quanto pare i vertici di Mediaset avrebbero cambiato idea.

Nella casa del Grande Fratello c’è un gran caos in queste ore e per Alfonso Signorini si profila una puntata del 5 ottobre tutt’altro che agevole. Intanto, c’è un vero e proprio assalto degli inquilini nei confronti di Beatrice Luzzi. La gieffina è stata provocata da Paolo Masella ed è letteralmente esplosa. Anche Vittorio ha esclamato: “Se hai litigato con tutti un motivo ci sarà? Potresti chiedere scusa…”. Ma Beatrice Luzzi non vuole sentire ragioni e quando viene attaccata anche da Paolo sbotta, come riportato da Biccy: “Sai che ti dico Paolo? Non me ne frega un ca**o con me hai chiuso!”.

Grande Fratello di Alfonso Signorini, si va verso una decisione inattesa

La novità sul Grande Fratello e quindi anche sul futuro di Alfonso Signorini riguarda la durata del reality show. Sembrava che Pier Silvio Berlusconi avesse ormai le idee chiare su questo, infatti il sito Novella 2000 ha parlato di gennaio 2024 come mese possibile per la fine del programma. Ma ora tutto starebbe per cambiare improvvisamente e quindi la decisione presa va decisamente in una direzione totalmente differente.

A dare la notizia boom sul GF ci ha pensato Agent Beast, che su X (ex Twitter) ha scritto: “Sono pronti a sorprenderci con importanti novità. Secondo fonti di produzione, il Grande Fratello potrebbe prolungarsi fino ad aprile con una probabilità del 90%. Tuttavia, la durata esatta dipenderà dalle situazioni e dinamiche che si svilupperanno all’interno della casa”. E ci sono state le prime reazioni da parte dei telespettatori.

Sono pronti a sorprenderci con importanti novità#GrandeFratello pic.twitter.com/yHMdv597be — Agent Beast (@Agent__Beast) October 5, 2023

Gli utenti hanno reagito così: “Con questo cast arrivano al massimo a Santo Stefano”, “Stanno facendo tutto quello che criticavano l’anno scorso”, “Se non prendono provvedimenti, chiuderanno anche prima della data prevista”, “Se buttano fuori qualcuno, forse potrebbe cambiare la situazione”.