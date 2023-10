Giovedì 5 ottobre va in onda di nuovo il Grande Fratello 2023. Cosa succederà? Di argomenti da trattare ce ne sono diversi, senza contare le sorprese che qualcuno riceverà di sicuro e l’esito del televoto che svelerà Alfonso Signorini sempre durante la diretta. C’è da scommettere che non mancheranno nemmeno i faccia a faccia dopo le ultime tensioni registrate nella Casa, ancora una volta con Beatrice Luzzi. Praticamente tutti contro l’attrice, soprattutto Massimiliano Varrese con cui la rottura sembra insababile. Ma anche Lorenzo Remotti rischia di essere tra i protagonisti della puntata.

Questo perché il pubblico del GF non ha gradito il suo pensiero su Beatrice, appunto. Nei giorni scorsi, infatti, parlando con Alex, Vittorio, Ciro, Paolo e Arnold in giardino, ha detto che a suo avviso la concorrente avrebbe mancanze d’affetto da parte di un uomo. “Il motivo principale per il quale è così è perché ha una mancanza d’affetto pazzesca dal ‘lato maschile’. Se avesse un uomo che la rendesse contenta, sarebbe un’altra persona. Sarebbe molto più docile. Invece così tira fuori il lato negativo, la sua sofferenza”.

Beatrice Luzzi, la notizia al GF

Questo commento ha, ovviamente, scatenato il pubblico del reality show su X, con numerosi telespettatori che ora accusano Lorenzo di essere “maschilista”: “Le donne non hanno bisogno di un uomo per essere complete e felici”, “Che schifo di discorsi, intollerabili”, “Lorenzo è primitivo”, si legge.

Ricordiamo che Lorenzo è in nomination insieme ad altri 7 concorrenti, ossia Arnold Cardaropoli, Giselda Torresan, Vittorio Menozzi, Beatrice Luzzi, Letizia Petris, Valentina Modini e Alex Schwazer. Il televoto di giovedì sera non è eliminatorio, ma il preferito è salvo dalle prossime nomination e dal sondaggio lanciato da Novella 2000 non è certo Lorenzo. Ma, attenzione, proprio Beatrice.

Queste affermazioni maschiliste, schifose, misogine, offensive, raggelanti. E questa è l’edizione modello?

Vergogna!

Tanta solidarietà a Beatrice che spero venga riconfermata preferita dal pubblico.#GrandeFratello pic.twitter.com/EF0fRBV7lL — markolino (@_markolino) October 3, 2023

Potrebbe aver avuto peso anche quel commento? Non si sa ma è probabile che il gieffino abbia “perso punti”. E infatti stando al risultato del sondaggio si piazza tra gli ultimi posti: la meno votata è Valentina Modini con l’1% dei voti, a seguire proprio lui con il 4%. La più votata con 38% dei voti Beatrice Luzzi. Sempre che l’esito del televoto sia questo, ve la immaginate la reazione degli altri inquilini della Casa che non si sono risparmiati in giudizi in questi giorni? Non ci potranno credere.