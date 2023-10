Grande Fratello, ci sono news che arrivano dalla notte scorsa. Sembrava tutto uno scherzo, un gioco, ma forse (forse) tra i due concorrenti c’è davvero del tenero. Sul tardi, come detto, si sono ritrovati in giardino e si sono scambiati tenerezze, confessioni e consigli. Si sono presi anche per mano, per la gioia dei telespettatori più curiosi che seguivano la diretta e la commentavano su Twitter. “La regia che continua a zoomare su di loro che si tengono per mano mi sta mandando al creatore”, ha scritto un’utente.

E un’altra: “Era nata come uno scherzo invece sembra che stia per nascere la storia più vera e bella degli ultimi anni di GF, una storia che parte dalla stima e dal volere dare forza e sostegno all’altro!”. Sarà davvero così per la gioia – anche – di Alfonso Signorini che a detta della Casa è “disperato” perché non si creano troppe dinamiche e, appunto, coppie? C’è già la prima coppia del GF? Ma andiamo con ordine.

GF, c’è la prima coppia? Pubblico impazzito

Tutto è iniziato quando Beatrice Luzzi ha iniziato a fare complimenti giudicati sospetti a Giuseppe Garibaldi. Poi ha confessato alle altre che tra loro c’era del tenero. In realtà era tutto uno scherzo orchestrato dai due concorrenti, ma poi è successo che nella notte si sono avvicinati davvero, lasciandosi andare a tenerezze e confidenze personali.

Dopo l’ennesima lite con gli altri gieffini, Beatrice si è rifugiata da sola in giardino. Poco dopo Giuseppe l’ha raggiunta ed ha iniziato a consolarla: “Non mi importa cosa possono pensare. […] Mi dispiace troppo per questa situazione in cui sei. Dopo magari vado a parlare con loro e gli dico che così non va bene”. “Se vengono tutti contro di te forse è perché sei la più forte e hanno paura. I figli tuoi saranno orgogliosi di te fidati”, ha aggiunto.

“Sei stato così carino a starmi vicino. No tranquillo non dirgli nulla. A me basta già questo e ti ringrazio. Il fatto che tu sia qui adesso per me significa molto. Tu vuoi vedermi serena, loro no. Non posso essere il punching ball di tutti. Se me ne vado io su chi si accaniscono e chi nominano? Credimi che non è facile stare nella mia situazione”, la replica dell’attrice.