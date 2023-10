Grande Fratello 2023, domani sera in programma una nuova puntata del programma e gli animi si scaldano. Sugli scudi, per la prima volta, finisce Alex Schwazer, il marciatore campione olimpico di Pechino 2008 che finora aveva tenuto un profilo molto basso non facendo parlare praticamente mai di sé. L’unico squillo di Alex, protagonista attesissimo di questa edizione (era stato il primo ad essere presentato da Alfonso Signorini) era stato il momento confessione dopo l’entrata della moglie al GF.

>“Intervento chirurgico, radioterapia, terapia ormonale…”. Dramma Carla Bruni, la sua battaglia: l’annuncio poche ore fa

Durante quel momento Alex si era lasciato andare. “Lei è sempre stata al mio fianco e capiva la mia sofferenza. Vorrei che i miei figli mi vedessero almeno una volta alle Olimpiadi, una gara che ho fatto e che ho vinto. Mi alleno per loro, per mia moglie. Di gare per me stesso ne ho già fatte e sono più che soddisfatto, ma vorrei vedessero realmente quello che ho fatto, non solo a parole e in video”.





Grande Fratello 2023, Alex Schwazer contro Grecia Colmenares

Oggi, 4 ottobre, il patatrac quando tutto sembrava tranquillo. Alex era sul tapis roulant quando è letteralmente esploso. Rivolgendosi a Grecia, Alex ha lanciato accuse dicendo che ogni volta Grecia si sente libera di attaccare Varrese dicendo che è sempre arrabbiato. A questo punto, la Colmenares ha cercato di replicare all’accusa, senza però riuscirci.

Schwazer infatti non le ha dato tempo e le ha iniziato a dire di stare zitta: “Stai zitta. Parlo io e poi tu rispondi!”. Dov’è finito quello sportivo dolce e tranquillo? Gli utenti hanno attaccato Alex perché hanno trovato i suoi modi troppo aggressivi. “Questo è fuori” scrive qualcuno e riporta Novella 2000. Che aggiunge: “Altri rimangono molto sconvolti e pensano che non ci saranno conseguenze per lui nella prossima puntata”.

I fan del Grande Fratello 2023 hanno iniziato a chiedere provvedimenti nei confronti di Alex, spiegando come lo scorso anno siano stati cacciati concorrenti per molto mene. E se, poi, Alfonso Signorini vuole lasciare un segno ecco l’occasione giusta per dimostrare che il GF è davvero cambiato.