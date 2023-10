Non l’aveva mai detto a nessuno, ha deciso di farlo poche ore fa in diretta Instagram: Carla Bruni, moglie dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, ha raccontato la sua battaglia contro il tumore al seno. Un tumore che rappresenta ancora il primo nelle donne. Secondo i dati riportati nel report I numeri del cancro in Italia 2020 a cura tra gli altri dell’Associazione italiana registri tumori (AIRTUM) e l’Associazione italiana di oncologia medica (AIOM), il tumore della mammella resta la neoplasia più frequente in Italia.

Con 54.976 nuove diagnosi in un anno, questo tumore rappresenta infatti il 30,3 per cento di tutti i tumori che colpiscono le donne e il 14,6 per cento di tutti i tumori diagnosticati in Italia. Tuttavia, se l’incidenza (numero di nuovi casi) è in leggera crescita soprattutto nelle donne più giovani, la mortalità è in diminuzione (una riduzione del 6 per cento nel 2020 rispetto al 2015), pur rimanendo questa malattia la prima causa di morte per tumore nelle donne.





Carla Bruni: “ho avuto un tumore al seno, salvata dalla prevenzione”

Carla Bruni ha raccontato di essere stata fortunata quando, quattro anni fa, le venne diagnosticato il tumore. Nel suo racconto Carla racconta quei giorni terribili: “4 anni fa mi è stato diagnosticato un cancro al seno. Intervento chirurgico, radioterapia, terapia ormonale, seguo il solito percorso per curare questo tipo di tumore”. E ancora: “Ma ho avuto fortuna: il mio cancro non era ancora aggressivo”.

“Perché questo cancro non era aggressivo? Semplicemente perché non ha avuto il tempo di diventarlo… Infatti ogni anno, nella stessa data, faccio una mammografia”. Ed ecco che sottolinea l’importanza della prevenzione: “Se non avessi fatto questa mammografia ogni anno, oggi non avrei più il mio seno sinistro“.

“Se faccio questo post non è per raccontarvi della mia vita – aggiunge Bruni -, dei dettagli della mia salute ed ho esitato a lungo prima di parlare. Se vi scrivo queste parole è per trasmettervi un solo messaggio. Ma un messaggio fondamentale per tutte le donne che mi leggeranno: fate le vostre mammografie. Fatele ogni anno. Le vostre vite dipendono da questo”.