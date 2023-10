Stefano De Martino, è passata solo una settimana ma è ancora fresca l’intervista rilasciata a Francesca Fagnani a Belve. Tanto più che dopo il chiarimento sulla fine della storia con Belen Rodriguez si è aperto un giallo sulle condizioni di salute di lei, che ha disertato due programmi in tv e che gli esperti di gossip sta attraversando un brutto momento. Ma tornando al suo ex, ha da poco spento 34 candeline e festeggiato con l’amore della sua vita, il figlio Santiago, e anche con gli amici.

Non proprio super attivo in questo periodo sui social, Stefano De Martino ha trascorso la giornata del 3 ottobre con il figlio. È andato a prenderlo a scuola, sullo scooter, e gli ha dedicato una foto e queste dolci parole tra le Storie Instagram: “Oggi compio 34 anni. Ho tanti motivi per essere grato alla vita, ogni giorno. Il primo della lista è in questa foto”. A cena, però, era con gli amici.

Stefano De Martino compleanno, la scoperta ‘grazie’ agli amici

Amici che ha riunito al ristorante di Claudio Antonioli e che hanno immortalato la festa sui social. Non sono tantissime le foto delle serata, ma uno scatto spuntato sulle storie Instagram di un amico di Stefano De Martino si può notare una tavola imbandita e numerose persone pronte a festeggiarlo e a cantargli “Tanti auguri”.

Ma ad aver catturato l’attenzione dei fan è stata la ragazza dai capelli castani seduta accanto al festeggiato. Si nota bene perché gli amici di Stefano De Martino hanno voluto prenderlo in giro con una Storia della tavola e tutti gli invitati (compresa la ragazza accanto a lui), con sopra disegnato un cuore bianco su quella che parrebbe essere una nuova coppia appena nata.

Non ci sono conferme ma sembra proprio Martina Trivelli, la ragazza più volte paparazzata con l’ex ballerino di Amici per le strade di Milano. Ma anche al ristornate (lo stesso della cena di compleanno) e sotto casa sua. La presunta nuova fidanzata di Stefano De Martino ha 26 anni ed è originaria di Pescara, anche se vive e lavora a Milano come Retail Specialist per la casa di cosmetici Filorga.