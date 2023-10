Massimiliano Varrese: “Cosa mi ha detto Heidi Baci prima di abbandonare”, la confessione choc del vippone del Grande Fratello 2023. Lo abbiamo raccontato, la bella Heidi è tornata a casa dopo aver prima parlato col padre durante la puntata e anche con la madre dopo, telefonicamente nel confessionale. Non sappiamo cosa si siano dette le due, ma sembra che la donna non stia particolarmente bene per quello che è successo nella casa più spiata d’Italia tra la figlia e Massimiliano Varrese.

Sarebbe questo il punto, il motivo per il quale la ragazza avrebbe deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello 2023. Poco dopo Letizia Petris avverte tutti che la ragazza non uscirà più da quel confessionale e che c’è bisogno di preparare la sua roba. Sotto choc i concorrenti del Grande Fratello, in particolare Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi che poco dopo si sono confrontati su quello che è successo.





Massimiliano Varrese: “Cosa mi ha detto Heidi Baci prima di abbandonare”

L’uomo fa quindi menzione della timida dichiarazione da parte di Heidi nei suoi confronti e dice: “Pensa quanto ci teneva a questa storia, pensa che sofferenza, che fatica che ha fatto. Questa cosa mi devasta. Sarebbe stato più semplice per lei e uscire la scorsa settimana. Che faticata che ha fatto e quanto vale quello che mi ha detto la settimana scorsa, per me ha acquistato ancora più valore quello che mi ha detto la scorsa puntata”.

Per chi dice che il padre di Heidi sia un "padre padrone", rivedetevi l'incontro a mente lucida.

Vedo solo un padre preoccupato, incazzato nero con il ratto (giustamente) #GrandeFratello pic.twitter.com/xofaE9ajkg — ☽ ʍiηεяvʌ ☾ (@M_i_n_3_r_v_A) October 17, 2023

E ancora Massimiliano Varrese: “Io di questo fatto non dirò nulla, non aprirò bocca. Mi devasta solo che lei stia così e quello che ha fatto per me vale il triplo ora”. Poco dopo arriva anche Fiordaliso che dice: “Mi ha detto ‘mia mamma caratterialmente è peggio di mio padre, è meglio che me ne vada’, secondo me è scoppiato tutto in mano al Grande Fratello che non se lo aspettava”.

“sono passato per oppressivo”

spoiler: lo sei



“quanto eravamo innamorati “

ma questo è pazzo.

Se Heidi è uscita è perché il programma voleva a tutti i costi una ship e lui fa decisamente paura. #grandefratelllo pic.twitter.com/bglcWlQb7t — giogio – holy f. defensor (@giocommenta) October 17, 2023

Poi ancora Fiordaliso su Heidi: “Secondo me gli autori non sapevano cosa avrebbe detto il padre”. Poco dopo Beatrice Luzzi ha affermato con grande lucidità: “Noi adesso abbiamo una responsabilità enorme perché il messaggio che è passato è che una ragazza non ha fatto nulla e il padre imbufalito, infastidito, ingelosito, viene e se la porta via. E lei è andata via. Questo è un messaggio che ci porta indietro di cinquant’anni”. Amen.

