“La verità su Heidi Baci”. Grande Fratello 2023, parla Alfonso Signorini. È successo durante la diretta della puntata del 16 ottobre 2023. Il padrone di casa ha fatto parlare il padre della ragazza ma poi ha deciso di chiarire alcune cose che secondo lui non stanno né in cielo né in terra. L’uomo infatti ha mosso delle accuse pesantissime su Massimiliano Varrese, dandogli prima dell’oppressivo, poi affermando che secondo lui stava facendo stalking alla figlia. Eppure non ha mancato di definire Varrese “troppo vecchio” per l’età della figlia.

Quindi, dopo la sfuriata del padre alla ragazza, Alfonso Signorini decide di parlare e di dire la sua verità su Heidi Baci e Massimiliano Varrese. Il conduttore riferendosi proprio al padre della ragazza dice: “Signore mi scusi, una cosa io gliela devo dire. Le sue affermazioni sono molto forti. E io quindi mi sento di dissentire. Voglio dissentire da quanto ha detto papà. Massimiliano non ti ha mai trattato male e non ha mai esercitato violenza”.





“La verità su Heidi Baci”. Grande Fratello 2023, parla Alfonso Signorini

E ancora Alfonso Signorini: “Questo va assolutamente detto ad onore della verità. Come non è vero? Questa è una trasmissione che va in onda 24 ore su 24 o poco meno. Dire che Massimiliano Varrese tratta con violenza sua figlia è dire una falsità. Mi perdoni, ma non è vero nulla. Si può scivolare dalle situazioni senza cadere. Giusto fare chiarezza, ma senza dire queste cose”.

Alfonso Signorini poi dice all’uomo: “Inoltre essere un po’ oppressivi non significa fare stalking! Noi vigiliamo con grandissima attenzione e non è possibile. Non capisco quale sia il problema, se si tratta solo dell’età di Massimiliano. Lei sta facendo affermazioni decisamente pesanti nei confronti del signor Varrese. Questo mi consenta di dirlo”.

Poi Alfonso Signorini chiede direttamente a Heidi Baci: “L’incontro con tuo padre è stato molto forte e intenso. Io credo a questo punto che tu debba con grande onestà prendere in mano la tua vita e fare chiarezza sul tuo rapporto con Massimiliano. Lui se lo merita. Non credo sia un mostro da trattare in questo modo. Può piacere o meno, ma non è mai stato un uomo violento. Adesso una volta per tutte fai chiarezza, anche a costo di mettere la parola fine a questo legame”.

