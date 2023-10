Grande Fratello, una puntata davvero esplosiva la numero 11, andata in onda lunedì 16 ottobre 2023. E uno dei momenti più salienti, anche se non certo l’unico, quello che ha visto protagonista Heidi Baci. La concorrente ha ricevuto una sorpresa che si è però rivelata fatale per la sua avventura nella Casa: ha riabbracciato il papà. Entrato dalla porta rossa, ha voluto parlare con la figlia per il suo rapporto con Massimiliano Varrese. I“Sono venuto qui perché ti voglio bene, ci hai fatto felici. Dopo un po’ una scelta molto sbagliata ci ha sbalorditi”, ha esordito.

“Io e la mamma siamo devastati, ha alzato un polverone inutile. Tra te e un uomo più vecchio di me, tra poco andiamo in pensione. un pugnale nel cuore – ha continuato il papà di Heidi Baci mentre l’attore ascoltava stupito – Mi sembri un’altra persona. Non sei riuscita ad alzare un muro con una persona che ti preme e ti mette sotto stress. Non ho parole. La mamma non ti guarda più da quel momento. Io sono qui perché non permetto a nessuno di trattare male mia figlia o di calpestare la tua dignità”.

GF, cosa ha detto in albanese il papà di Heidi Baci

Un discorso, questo, che ha spinto anche Alfonso Signorini a intervenire: “Le sue affermazioni sono molto forti. Io voglio dissentire, perché Massimiliano non ti ha mai trattata male e non ha esercitato violenza nei suoi confronti. E no! Un poco meno, è una trasmissione che va in onda 24 ore su 24”. L’uomo, dal canto suo, si è anche rifiutato di confrontarsi con Varrese.

Ma c’è stato un momento dell’incontro tra Heidi Baci e il papà che ha subito incuriosito tutti. Quando si sono abbracciati, le ha sussurrato una frase nell’orecchio ma in albanese e il pubblico ha iniziato a chiedersi cosa le avesse detto. E grazie agli utenti di X lo avviamo saputo: “Cuore di papà se non stai bene puoi uscire con me stasera”.

Detto, fatto in un certo senso. Perché dopo questa sorpresa, Heidi Baci è scoppiata in un pianto disperato affermando di voler uscire per sua madre e ore dopo, nella notte, ha abbandonato la Casa. Chiamata in Confessionale per parlare al telefono con i propri genitori, non ha più fatto ritorno nella Casa e a dare l’annuncio della sua uscita è stata Letizia Petris su richiesta degli autori. Poco dopo l’annuncio ufficiale sul profilo social del GF: “Per motivi personali Heidi Baci ha lasciato la Casa di Grande Fratello“.