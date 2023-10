Grande Fratello, è ormai praticamente scontato che nella nuova puntata si parlerà del rapporto tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese. Un rapporto sempre più teso perché da ore i due non fanno che litigare. E il pubblico sembra sempre più schierato contro l’attore. Ma andiamo a vedere cosa è successo nei dettagli. È ormai noto l’interesse dell’attore per la coinquilina ed è scoppiato tutto per un dialogo tra lei e Vittorio, nonostante abbiano sottolineato più volte che tra loro c’è una bella amicizia. Ma a Massimiliano non è andato giù.

E così ha assistito da lontano al loro faccia a faccia mostrando parecchia gelosia fino a quando Heidi gli ha spiegato che doveva chiarire con Vittorio. E quando sembrava fosse tutto tornato sereno, l’attore è tornato a discutere. Si è lamentato con lei che la conversazione con Vittorio è durata 40 minuti alle 3 di notte e l’ha trovata una mancanza di delicatezza nei suoi confronti. Si è rivolto anche allo stesso Vittorio che più volte ha ribadito quanto detto in precedenza dall’amica.

GF, Heidi arrabbiatissima sbrocca a Massimiliano

Ma poco fa, dunque prima della diretta, l’ennesimo litigio davanti agli altri inquilini della Casa, Vittorio incluso. Dai video pubblicati in rete, a quanto pare Massimiliano Varrese sarebbe tornato sullo stesso argomento e lei si è spazientita. Sono entrambi sul divano, lei seduta e lui sopra di lei ma in piedi.

Tanto che Heidi gli chiede di sedersi lì accanto per parlare invece che stare sopra, ma lui non lo fa. A quel punto lei si arrabbia e si alza spostandolo da dosso. E sbotta. Cambia l’inquadratura, dunque la regia del GF non mostra più i loro volti, ma quelli di chi dalla cucina ha sentito e sente quanto accade. Come Vittorio, appunto.

questo ratto manipolatore che continua con questo atteggiamento intimidatorio stando faccia a faccia con heidi e poi scatta la censura per proteggerlo da un’ulteriore figura di merda pic.twitter.com/6axc8ndoZt — icarus (@aIkolizzata) October 16, 2023

Nel cambio scena si sente Heidi molto arrabbiata dire a Massimiliano che deve levarsi di dosso. E a un certo punto: “Cos’è questo atteggiamento intimidatorio?”. Dal video condiviso da un utente si vede bene Vittorio rendersi conto della discussione e controllare mentre sta cucina. Ora tutti curiosi di vedere come Signorini affronterà l’argomento. Ma come detto nel frattempo tanti si sono arrabbiati per questo atteggiamento di Massimiliano nei confronti di Heidi.