Durante l’ultima diretta del Grande Fratello, Fiordaliso ha parlato di uno degli amori più importanti della sua vita. Quello per Enzo Malepasso, autore del suo successo “Non voglio mica la luna”. “Lo conobbi che era sposato. Il nostro fu un grandissimo amore. Lui lasciò la famiglia… Con lui siamo rimasti insieme cinque anni… C’era stata una storia seria. Sapevo che non mi era fedele e questa cosa mi faceva soffrire moltissimo. Abbiamo avuto degli scontri, delle lotte”, ha raccontato la cantante.

“Per molto tempo abbiamo continuato a litigare fino a quando non è finito tutto. Dopo sei mesi mi sono sposata per liberarmi da tutto ciò”, ha spiegato ancora la cantante. In un momento di confidenze con la chef Rosy Chin, Fiordaliso ha pronunciato anche una frase che ha scatenato la bufera fuori dal GF.

Grande Fratello, chiesta la squalifica di Fiordaliso

Fiordaliso ha confidato a Rosy Chin di aver partecipato al Grande Fratello nella speranza di godersi un po’ di meritato riposo e nel farlo ha usato una frase che già in passato è costata il posto ad alcuni concorrenti delle scorse edizioni del reality show condotto da Alfonso Signorini. “Lavoro come un ne*ro tutto il giorno”, ha detto la cantante.

Rosy Chin non ha fatto caso alla parola utilizzata da Fiordaliso ha continuato a ridere, cosa che poi ha scatenato la reazione dei telespettatori del Grande Fratello. Tantissimi utenti dei social hanno infatti chiesto la squalifica immediata della cantante ma anche un provvedimento per la chef, che non avrebbe reagito alla parola pronunciata da Fiordaliso e che in passato è costata a Fausto Leali, squalificato dal GF Vip per aver pronunciato la ‘‘n word’.

“2 pesi 2 misure vero @GrandeFratello @alfosignorini? Leali è stato squalificato subito e invece la fiordaliso regna sovrana in casa”, si legge du Twitter. E ancora: “Tutto questo è disgustoso, la squalifica è assolutamente necessaria. E che dire di Rosy, che se la ride dopo aver tenuto un discorso sull’integrazione e aver criticato Giuseppe perché non gli piaceva il sushi?” , “Questa è sicuramente una situazione che merita la squalifica”, si legge sui social. Ora spetterà a Pier Silvio Berlusconi e Alfonso Signorini decidere se squalificare Fiordaliso o no.