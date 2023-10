Tempo di alzare lo sguardo al cielo per i concorrenti del Grande Fratello. Il 14 ottobre è arrivato un messaggio aereo per Heidi Baci, ma Massimiliano Varrese non l’ha presa affatto bene. Come avrete già immaginato, i fan non si sono rivolti a lui, che ha dimostrato di provare grande interesse nei confronti della giovane. Ma è stata nominata un’altra persona e quindi le telecamere del reality hanno indugiato proprio sul suo volto.

I telespettatori si sono subito accorti di un certo nervosismo da parte dell’attore. Si trovavano nel giardino del Grande Fratello, quando Heidi Baci ha letto con piacere quel messaggio portato da un velivolo. Massimiliano Varrese ha letto e ascoltato a gran voce ciò che diceva la scritta ed è apparso contrariato. Andiamo a scoprire insieme da cosa deriva questo suo comportamento dopo questo inaspettato.

Grande Fratello, messaggio per Heidi: Varrese reagisce malamente

Nel recente passato nella casa del Grande Fratello Heidi ha ricevuto un ‘palo’ da un concorrente, ma nonostante questo c’è una parte del pubblico che spererebbe ancora in questa relazione. Varrese si è però notevolmente avvicinato alla ragazza, quindi non ha gradito per niente questo supporto dei fan della Baci. Il messaggio è stato inequivocabile e ha tirato in ballo un altro gieffino, il quale non sappiamo come reagirà nelle prossime ore.

La scritta riportava questa frase: “V&H, we love you. No lontani #baciozzi“. Era dedicata quindi a Heidi e a Vittorio Menozzi, il quale però ha ammesso di non provare sentimenti per la coinquilina. Massimiliano è invece molto preso da lei e, nonostante i due protagonisti del messaggio abbiano semplicemente detto: “Siete un po’ in ritardo”, l’attore è sembrato ugualmente non felice. In molti hanno ipotizzato che fosse pervaso dalla gelosia, dato il suo sguardo nervoso.

Queste inquadrature su Massimiliano mentre passa l'aereo per Heidi e Vittorio

Io non ce la posso mai fare 😂😂😂😂



Heidi: dai però è divertente però eh?

Max: 😐🐀#GrandeFratello pic.twitter.com/P6UP1IIbq0 — M.D.L.♥ (@_WayOfEscape_) October 14, 2023

Heidi Baci ha provato a farlo reagire con più leggerezza: “Dai, però è divertente eh?“. Ma Varrese tutto è sembrato tranne che divertito, non ha infatti mai mostrato nemmeno un sorriso e quindi è rimasto parecchio deluso da quella scritta.