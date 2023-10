Momento difficile al Grande Fratello per Beatrice Luzzi. Non bastavano i problemi con alcuni concorrenti, vedasi i continui scontri con Massimiliano Varrese, ora c’è anche qualcosa di molto personale a crearle sofferenza. Il 14 ottobre non è affatto un giorno come tutti gli altri e, appena sveglia, il suo umore è subito cambiato. Ha deciso allora di avvicinarsi alle telecamere e ha davvero trattenuto a stento le lacrime. Per un motivo ben preciso.

Si è rivolta ad una persona in particolare, che in quel frangente la stava sicuramente seguendo da casa. Dentro la casa del Grande Fratello sono ore difficili per Beatrice Luzzi, che però ha anche promesso di voler fare un bellissimo gesto per provare ad alleviare il suo dolore. Lei ama profondamente questo lui e, nonostante la distanza, è pronta a fargli sentire la sua vicinanza. E ha scelto come fare tutto questo.

Grande Fratello, per Beatrice Luzzi momento difficile: “Amore…”

Già poche settimane fa al Grande Fratello Beatrice Luzzi si era emozionata moltissimo per una bella sorpresa, organizzata da Alfonso Signorini in collaborazione con la produzione. Ma stavolta la motivazione non è comunque tragica, ma l’attrice sente notevolmente la sua mancanza. Oggi sarebbe stata vicina a questa persona per lei imprescindibile, ma non potrà farlo perché rinchiusa nel programma di Canale 5.

Il 14 ottobre è nato suo figlio Valentino, che festeggia il suo 15esimo compleanno. Lei ha detto di fronte alle telecamere, mentre reggeva tra le mani dei palloncini: “Mi manchi amore” e ha detto che gli preparerà una torta al cioccolato. Un modo per essere al suo fianco, anche se ovviamente non in maniera fisica. L’adolescente avrà certamente apprezzato questo gesto della sua mamma e avrà perdonato la sua assenza, dato che è impegnata in un’importante trasmissione.

Il sito Leggo ha rievocato anche importanti dichiarazioni fatte da Beatrice proprio sui figli, che sono la sua priorità: “La lontananza dai miei figli è la cosa più difficile da sopportare”. E ora ancora di più in questa giornata speciale per il neo 15enne Valentino.